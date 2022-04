Sloveniji zaradi Dončića posebno povabilo

Pred petimi leti je Slovenija zgodovinsko osvojila košarkarsko medaljo na kakšnem od večjih tekmovanj. Goran Dragić, Luka Dončić in druščina so sredi Istanbula stopili celo na najvišjo stopničko in v finalu premagali Srbijo.

Sledile so kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2019, v katerih pa se naša izbrana vrsta, ki je bila vidno okrnjena, ni proslavila. V preteklosti je veljalo pravilo, da so bili evropski prvak in še nekaj najboljših ekip neposredno uvrščeni na svetovno prvenstvo. Ker je slovenska reprezentanca v kvalifikacijah igrala vidno oslabljena, saj ni mogla računati na Dončića in še nekatere druge pomembne člane, ki so bili del elitne Evrolige, ni dobila letalske vozovnice za Kitajsko.

Privabiti zvezdnika svetovnega formata

Prvič po letu 2006 tako Slovenija ni zaigrala na svetovnem prvenstvu, zato pa se je izkazala na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je igrala pomembno vlogo. Na koncu je malo zmanjkalo, da bi se izbranci Aleksandra Sekulića veselili zgodovinskega odličja. V polfinalu je Nicolas Batum blokiral zadnji met Klemna Prepeliča, v tekmi za bronasto medaljo pa so bili naši košarkarji psihološko in fizično prazni, kar so Avstralci izkoristili in se po zmagi s 107:93 veselili premierne bronaste olimpijske medalje.

Foto: Hendrik Osula/FIBA

Na igrah v Tokiu je bil v središču pozornosti slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je navduševal s svojimi igrami. Do te mere, da so se odgovorni zdaj odločili, da bodo Sloveniji namenili posebno povabilo za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto, ki ga bodo gostili Filipini, Japonska in Indonezija. Njihova želja je, da bi na prvenstvu igrali zvezdniki svetovnega formata, saj bi s tem lažje zapolnili dvorane, hkrati pa dvignili popularnost prvenstva v tamkajšnjih državah.

Slovenija je sicer že dodobra vstopila v kvalifikacijski ciklus in odigrala štiri tekme v skupini s Finsko, Švedsko in Hrvaško, zaseda pa drugo mesto. Ker je slovenska košarkarska reprezentanca zdaj prejela posebno povabilo, to pomeni, da se bodo vse tri preostale izbrane vrste uvrstile v drugi del kvalifikacij.

Letos branjenje evropskega naslova v Nemčiji

Že letos pa našo reprezentanco čaka novo veliko tekmovanje. Evropsko prvenstvo, na katerem bo branila naslov najboljše. Po petih letih bo imela tako priložnost, da odbije vse napade. Dončić je napovedal, da bo branil slovenske barve, zaradi česar lahko pričakujemo, da bo v Nemčiji, kjer bo Slovenija igrala najprej skupinski del v Kölnu in nato še zaključnega v Berlinu, veliko slovenskih navijačev.

Zasedba, ki bo letos branila naslov najboljšega v Evropi. Foto: FIBA

Od 1. septembra bodo najprej potekali skupinski boji, Slovenija pa bo igrala v skupini B skupaj z gostiteljico Nemčijo, Madžarsko, Litvo, Bosno in Hercegovino in Francijo. V osmino finala bodo napredovale najboljše štiri reprezentance iz vsake skupine, slovenska pa se bo križala s skupino A, v kateri bodo nastopile Gruzija, Španija, Bolgarija, Belgija, Turčija in "Rusija", ki za razliko od drugih športov zaradi vojne v Ukrajini še ni izključena z EuroBasketa.