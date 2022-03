Dragić z Brooklynom v boj s prvaki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brooklyn je trenutno s 40 zmagami in 36 porazi osma ekipa vzhoda, medtem ko je Milwaukee z razmerjem 47-28 drugi. Bucks so v tej sezoni peta najboljša ekipa v odstotku zadetih metov za tri točke. Ekipi se bosta pomerili četrtič v tej sezoni, zadnji obračun je konec februarja pripadel Netsom, ki so zmagali s 126:123. Obe moštvi sta na zadnjih desetih tekmah zmagali sedemkrat.

Nets ne bodo mogli računati na pomoč Joeja Harrisa in Bena Simmonsa, pri Bucksih pa bo manjkal DeAndre' Bembry. Vprašaj pa je zaradi težav s kolenom tudi pred nastopom prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa

Liga NBA, 31. marec: 1.00 Detroit Pistons - Philadelphia 76ers

1.30 Atlanta Hawks - Cleveland Cavaliers

1.30 Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks

2.00 Chicago Bulls - Los Angeles Clippers

4.00 Utah Jazz - Los Angeles Lakers

Lestvica: