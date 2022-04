Še tri tekme, proti Detroitu Dallas igra za 50. zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Noč na četrtek v ligi NBA prinaša mestni derbi v New Yorku, a Goran Dragić znova ne bo igral, saj je v covid protokolu. Bo pa prvič po treh dneh na parketu Luka Dončić, saj Dallas po krajšem premoru igra z Detroitom.

To bo 80. tekma Dallas Mavericksov v sezoni. Imajo 49 zmag. Na preostalih treh tekmah rednega dela se bodo z Golden State Warriors borili za tretje mesto v zahodni konferenci. Po sredinem gostovanju v Detroitu bodo igrali še doma s Portlandom in San Antoniom.

Pistons so dobili v tej sezoni le 23 tekem, tako bi Mavericks to tekmo morali zmagati. Pomerili so se že februarja. Dallas je slavil s 116:86. Dončić je dal 33 točk, torej več od svojega povprečja, ki znaša 28,3 točke na tekmo.

Ob Timu Hardawayu (stopalo), ki manjka že dlje časa, bo Dallas še brez Sterlinga Browna in Treya Burka, ki sta v covid protokolu, ter Maxija Kleberja, ki ima težave z gležnjem in njegovo stanje spremljajo iz dneva v dan.

Liga NBA, 6. april: Detroit Pistons – Dallas Mavericks

New York Knicks – Brooklyn Nets

Atlanta Hawks – Washington Wizards

Chicago Bulls – Boston Celtics

Utah Jazz – Oklahoma City Thunder

Los Angeles Clippers – Phoenix Suns

