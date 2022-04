Stop znak za Gorana Dragića, v boju za končnico vse bolj vroče

V ligi NBA se nadaljuje hud boj za končnico. Dobro izhodišče v play-inu iščejo pri Brooklyn Nets, ki so trenutno deseta ekipa v vzhodni konferenci. Nets se bodo v noči na sredo pomerili s Houstonom, ob tem pa jim še na drugi tekmi ne bo mogel pomagati Goran Dragić. Ta ne bo igral zaradi upoštevanja varnostnega in zdravstvenega protokola v povezavi s covid-19.

"Goran se ne počuti dobro, ima vse znake okužbe s koronavirusom, več pa ne vem," je po zadnji tekmi Brooklyna dejal trener kluba Steve Nash. Ob Dragiću zagotovo ne bodo igrali še David Duke, Day’Ron Sharpe, Ben Simmons in Joe Harris. Pod vprašajem pa so še Bruce Brown, Seth Curry in James Johnson.

Brooklyn Nets so namreč trenutno deseta ekipa vzhodne konference s 40 zmagami in 38 porazi in si ne morejo več priigrati neposredne vstopnice za končnico. Dragićevo ekipo do konca rednega dela, vključno s tekmo s Houstonom, čakajo še štirje obračuni, v najboljšem primeru so lahko priigrajo sedmo mesto in boljše izhodišče za play-in.

Lakersom se izmika nastop v končnici. Foto: Reuters

Denver, pri katerem Vlatko Čančar še ni povsem pripravljen za igro, čaka srečanje s San Antoniom Spurs, ki bijejo hud boj za končnico s košarkarji Los Angeles Lakers, tem se končnica izmika iz rok, ob tem pa jih danes čaka še zahteven preizkus v obliki vodilne ekipe lige Phoenix Suns. Da bi se Jezerniki uvrstili na deseto mesto v zahodni konferenci in s tem v dodatne kvalifikacije za končnico, bi morali na štirih preostalih tekmah doseči tri zmage več kot Spurs.

