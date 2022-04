V Superdomu v New Orleansu pred skoraj 70.000 navijači so slavili košarkarji Kansasa.

V Superdomu v New Orleansu pred skoraj 70.000 navijači so slavili košarkarji Kansasa. Foto: Guliver Image

Univerza v Kansasu je uprizorila največjo vrnitev v zgodovini ameriške univerzitetne košarkarske lige NCAA, da je v finalu zaključnega turnirja premagala Severno Karolino. Kansas je ob polčasu namreč zaostajal s 25:40, a je v dramatični končnici v Caesars Superdomu v New Orleansu zmagal z 72:69.

Pet košarkarjev Kansasa je bilo dvomestnih, David McCormack je dal 15 točk in imel še 10 skokov. Foto: Guliver Image Kansas je zaostajal tudi za 16 točk in zdelo se je, da gre proti porazu proti ekipi Severne Karoline, ki je po zmagah v letih 1957, 1982, 1993, 2005, 2009 in 2017 lovila sedmi naslov. Kansas je tako osvojil četrti naslov univerzitetnega prvaka po letih 1952, 1988 in 2008.

Finale moškega študentskega zaključnega turnirja pod okriljem severnoameriške univerzitetne športne zveze NCAA si je na stadionu ekipe ameriškega nogometa New Orleans Saints ogledalo kar 69.423 ljubiteljev košarke.

Tradicija osvojitve naslova v NCAA košarkarski ligi je tudi rezanje mreže z obroča. Foto: Guliver Image Kansas Jayhawks so pred tem v polfinalu zaključnega turnirja najboljše četverice premagali Villanova Wildcats z 81:65, North Carolina Tar Heels pa so z 81:77 odpravili Duke Blue Devils.

Naslov univerzitetnih prvakinj so osvojile članice zasedbe iz Južne Karoline, South Carolina Gamecocks, ki so v finalu premagale košarkarice iz Connecticuta, UConn Huskies s 64:49.