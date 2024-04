"V ZDA sem prišel z veliko samozavesti in pričakovanji, da bom lahko že v tem prvem letu tu pokazal vse, kar znam, in se dokazal. Za zdaj ni tako, a točno vem, katere stvari so v mojih rokah, kaj lahko nadzorujem in česa ne. Osredotočen sem samo na svoje delo, posvečati se moram samo stvarem, ki jih sam lahko spremenim, ne tistim, ki jih ne morem, in s takšno miselnostjo se moram razvijati naprej," je pred časom v intervjuju za Sportal razlagal 19-letni slovenski košarkar Jan Vide.

Ta se je pred začetkom letošnje sezone iz madridskega Reala na presenečenje mnogih preselil čez lužo, kjer se je odločil, da bo svoj talent razvijal na univerzi UCLA (University of California, Los Angeles), ki je z enajstimi naslovi rekorderka po številu naslovov v ameriški študentski ligi NCAA. A mladi Slovenec se na prestižni univerzi v ekipi Bruins ni naigral, na 24 tekmah je v povprečju na parketu preživel dobrih pet minut, v katerih je v povprečju dosegal 2,4 točke in 0,8 skoka na tekmo.

Vide je bil v zadnjih letih tudi eden izmed nosilcev igre mlajših zasedb slovenske izbrane vrste. Foto: FIBA

Zdaj se je odločil za spremembo, saj bo svojo priložnost iskal na Loyola Marymount University, ki je prav tako v Los Angelesu. "Jan je bil pred letom dni en od najbolj iskanih mednarodnih mladih košarkarjev. Njegov karakter in igra sta izjemna, tudi njegove zmožnosti pomoči drugim bodo izboljšale naš celoten program. Všeč mi je, kako željan je igranja košarke in tekmovanja. Vesel sem, da bo član naše ekipe," je ob tem dejal trener ekipe Stan Johnson.

"Odločil sem se za naslednji korak v svoji karieri, da postanem najboljša različica sebe kot športnik in oseba. Verjamem, da bom tu napredoval, in komaj čakam, da začnemo delati," pa je ob spremembi na svoji poti dejal Vide. Nekdanji član mladinskega pogona Heliosa je lani maja blestel na zaključnem turnirju mladinske evrolige v Kaunasu, ko je še v dresu Real Madrida v povprečju dosegal 20,8 točke, 5,6 skoka in 4,6 asistence na srečanje. Mladi Slovenec je v svoj življenjepis poleg naslova prvaka evrolige dodal še naziv MVP zaključnega turnirja, na katerem je Real za sabo med drugim pustil tudi Barcelono, Panathinaikos in Žalgiris.

