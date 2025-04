Florida proti Houstonu za naslov NCAA

Florida in Houston bosta igrala v finalu končnice študentskega košarkarskega turnirja letošnje sezone ameriške univerzitetne lige NCAA. V polfinalu v San Antoniu je Florida premagala Auburn z 79:73, Houston pa je bil uspešnejši od Duka s 70:67. Prvi favorit Duke je izpadel s Cooperjem Flaggom, verjetnim prvim izborom na naslednjem naboru lige NBA.

Florida je proti Auburnu zmagala predvsem po zaslugi odlične obrambe v drugem polčasu, ki je zaostanek ob polčasu 38:46 spremenila v končno zmago. Dve minuti pred iztekom časa je najboljši igralec Auburna Johnni Broome zgrešil dva prosta meta pri vodstvu Floride z 71:68. Florida je odgovorila s petimi zaporednimi točkami in dosegla rezultat 76:68 37 sekund pred koncem.

V vrstah Floride je bil odličen Walter Clayton s 34 točkami, pri Auburnu pa je bil najbolj učinkovit Chad Baker-Mazara z 18 točkami.

Houston je zmago proti Duku dosegel z redko videnim preobratom, Duke je osem minut pred koncem vodil z 59:45, a se je Houston vrnil v igro s serijo 10:0 v treh minutah. Vendar je Duke po trojki najboljšega študentskega igralca sezone Cooperja Flagga v zadnje tri minute vstopil s prednostjo 64:55, 1:14 minute pred koncem pa je bilo še vedno varnih 66:59 za Duke.

Na koncu so igralci Duka naredili vrsto napak, od izgubljenih žog pod lastnim obročem, preko zgrešenih prostih metov do napake Flagga v boju za skok v napadu, ki je Houstonu omogočil vodstvo z 68:67 19 sekund pred koncem. V zadnjem Dukovem napadu je Flagg zgrešil, nato pa je L.J. Cryer z dvema prostima metoma potrdil zmago Houstona.

Pri Houstonu je bil s 26 točkami najboljši Cryer, od tega je imel šest trojk, Flagg pa je dosegel 27 točk za Duke.

Florida je v svoji zgodovini naslov prvaka NCAA osvojila dvakrat, v letih 2006 in 2007, in ima ob tem en poraz v finalu leta 2000, medtem ko Houston še nikoli ni bil prvak, dvakrat je bil v finalu, leta 1983 in 1984, ko je bil zvezdnik ekipe Hakeem Olajuwon.

Finale bo v noči s ponedeljka na torek v San Antoniu.

