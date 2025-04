Jessica Shepard že v finalu, Oblak in Seničar v polfinalu

Slovenske košarkarice so odlično začele končnico državnih prvenstev. Jessica Shepard je v Grčiji z novim dvojčkom že v finalu, Teja Oblak na Češkem in Maruša Seničar v Nemčiji sta v polfinalu, na dobri poti sta tudi Eva Lisec v Rusiji in Zala Friškovec na Madžarskem, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.

Jessica Shepard je v Grčiji zablestela tudi na drugi tekmi polfinala državnega prvenstva. Athinaikos je še drugič, tokrat z 78:69, ugnal Panathinaikos ter se uvrstil v finale, kjer ga čaka Olympiakos. Prva tekma je na sporedu v sredo, druga že v nedeljo. Shepard je znova prikazala izjemno predstavo. V 39 minutah je zabeležila dvojnega dvojčka, saj je dosegla 28 točk, 17 skokov in pet podaj. V letošnji sezoni v povprečju dosega kar 27,9 točke in 15,2 skoka na tekmo.

Na Madžarskem je Sopron prepričljivo dobil prvo tekmo četrtfinala. Ekipo Cegledi je ugnal s kar 76:42. Zala Friškovec je bila tako deležna zasluženega počitka. Na parketu je prebila zgolj 11 minut in tekmo zaključila z zanjo redko zabeleženo statistiko. Brez doseženega koša je zbrala šest skokov.

Podoben razplet je bilo možno spremljati tudi v Rusiji. Jekaterinburg je na prvi tekmi četrtfinala s 77:44 odpravil moskovski Spartak. Eva Lisec je igrala 15 minut ter prispevala tri točke in štiri skoke. Obe slovenski reprezentantki drugi četrtfinalni tekmi čakata že danes.

Po zmagi 3:0 v četrtfinalni seriji proti Trutnovu se je v polfinale češkega prvenstva s Prago že uvrstila Teja Oblak. Tekmec v boju za finale je ekipa iz Chomutova. Oblak bo na parket prav tako stopila danes.

Eva Lisec Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

V polfinalu bo zaigrala tudi Maruša Seničar v Nemčiji. Saarlouis je s 3:0 izločil Herner in se bo v polfinalu pomeril z berlinsko Albo. Prva tekma je na sporedu v soboto. Na tretji tekmi četrtfinala je Seničar igrala 22 minut ter k zmagi 77:56 prispevala tri točke in šest skokov.

Brez napredovanja v polfinale pa je v Romuniji ostala Teja Goršič, ki jo tako čaka boj za razvrstitev od petega do osmega mesta. Constanta je še drugič izgubila proti Rapidu. Ob porazu 76:87 je slovenska reprezentantka dosegla 17 točk, pet skokov in tri podaje.

Z ligaškim delom sezone je v Italiji zaključila Tina Cvijanović. Alama San Martimo je v zadnjem kolu z 82:72 ugnal Villafranco in osvojil visoko peto mesto. Cvijanović se je izkazala z lepo predstavo. Igrala je 27 minut ter zbrala 13 točk in štiri skoke. V četrtfinalu Alamo čaka dvoboj s Scrivio, ki je ligaški del zaključila z enakim razmerjem zmag in porazov.

V Belgiji sta si nasproti stali Špela Brecelj in Lea Debeljak. Zmage se je razveselila slednja, saj je Mechelen Kortrijk ugnal s 84:58. Lea Debeljak je prispevala 11 točk, pet skokov in dve podaji. Špela Brecelj je zabeležila dvojnega dvojčka. Ob 12 točkah je zbrala 13 skokov in dve podaji.

Hana Ivanuša Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Tesna poraza sta vpisali Hana Ivanuša (10 točk, šest skokov in podaja) na Islandiji (90:91) in Mojca Jelenc (11 točk, štirje skoki in podaja) v Španiji (82:85). V francoskem državnem prvenstvu pa je Tarbes premoč moral priznati drugouvrščenemu Landesu (64:90). Ajša Sivka je igrala 33 minut in zbrala 16 točk in dve podaji.

Košarkarice Cinkarne Celja so pred domačimi navijači izgubile finale zaključnega turnirja lige Waba. Premoč so morale priznati ekipi Budućnosti, ki je slavila z 71:64. Lea Bartelme je dosegla 14 točk, sedem skokov in štiri podaje, Blaža Čeh je prispevala sedem točk, dva skoka in podajo, Zoja Štirn je dodala šest točk, skok in podajo. Lea Bartelme je bila uvrščena v idealno peterko lige, najboljša asistentka lige Waba pa je bila Blaža Čeh.

Sobota bo v znamenju začetka polfinala na slovenskih igriščih. Na dve dobljeni tekmi se bodo pomerili Cinkarna Celje in Maribor ter Triglav in Ilirija.