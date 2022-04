Očitno je komisija v ligi NBA ugotovila, da 23-letni Ljubljančan na sobotni tekmi proti Portland Trail Blazers vendarle ni naredil tehnične napake. To pomeni, da bo naš košarkarski as v noči na ponedeljek igral na pomembni tekmi proti San Antoniu. Dallas Mavericks so namreč še vedno v igri za tretje mesto na Zahodu. Luka Dončić in druščina morajo zmagati, medtem ko morajo Golden State Warriors izgubiti.

. @CallieCaplan with the story: Luka Doncic avoids suspension as NBA rescinds 16th technical foul https://t.co/bjLAs5fUkL — Brad Townsend (@townbrad) April 9, 2022

Foto: Guliverimage

"Če vprašate mene, mislim, da bi morala biti stoodstotno preklicana, ker to vsekakor ni bila tehnična napaka. Nobenega opozorila ni bilo, ničesar ni bilo. Samo vprašal sem ga: 'Kako to ni bil prekršek?' Upam, da bo razveljavljena in da bom lahko igral v nedeljo," je bil po sobotni tekmi proti Portland Trail Blazers prepričan slovenski zvezdnik lige NBA. In očitno je imel prav.

Menil je, da je bil nad njim storjen prekršek

Dončić je bil ob koncu prve četrtine jezen, ker sodniki niso dosodili prekrška nad njim. Naredil naj bi ga Elijah Hughes. Dončić je čez igrišče šel do sodnika Tonyja Brothersa, da bi se z njim pogovoril. Ob tem ga je poskušal ustaviti soigralec Dorian Finney-Smith, a ni pomagalo. Dončić je na svoje veliko začudenje zelo hitro dobil tehnično napako.