Vsaka poškodba se zgodi ob nepravem času, v primeru Luke Dončića pa se je v še posebej neprimernem trenutku. Pred začetkom končnice, od katere pri Dallas Mavericks veliko pričakujejo. Redni del sezone so končali na četrtem mestu zahodne konference, njihova igra je vse od All-Star konca tedna na visoki ravni, Dončićeve predstave so nekaj posebnega …

The final NBA Players of the Week of the season. WEST: Luka Doncic ( @dallasmavs ) EAST: Joel Embiid ( @sixers ) pic.twitter.com/Ox7fqgD7Qt

Luka Dončić na zahodu in Joel Embiid na vzhodu sta bila izbrana za najboljša košarkarja preteklega tedna. Slovenski košarkar, ki se je prav na zadnji tekmi rednega dela poškodoval, je v preteklem tednu dosegal v povprečju 30,3 točke, 10 asistenc in 9 skokov na tekmo, košarkar Philadelphia 76ers pa 38,7 točke, 14,3 skoka in 2,3 asistence.

A tik pred vstopom v izločilne boje se je zapletlo. Na zadnji tekmi rednega dela si je Dončić namreč poškodoval levo mečno mišico, kar so v ponedeljek potrdili tudi po pregledu z magnetno resonanco. Zato pa pri Dallasu niso sporočili, kdaj bi se lahko slovenski čudežni deček vrnil na parket in pomagal soigralcem v najpomembnejšem delu sezone. V noči na soboto jih namreč čaka prvi obračun z Utah Jazz pred domačimi navijači v seriji na štiri zmage.

Luka Doncic’s MRI today confirmed a calf strain, as expected, per source. Mavs have not set a timetable for his return. https://t.co/iqYXmbJK0I