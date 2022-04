Dallas ostaja skrivnosten. Kidd: "Luka je dobre volje."

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ponedeljkov MRI je potrdil, da si je Luka Dončić nategnil levo mečno mišico. Dan pozneje Dallas Mavericks informacije, kako dolgo bo okreval, nimajo oziroma je nočejo dati. Niti niso objavili njegovega statusa za naslednjo tekmo (sobota proti Utah Jazz), torej ali je njegov nastop verjeten, vprašljiv ali vanj dvomijo. Po pravilih lige NBA statusa igralca niso dolžni dati do petka.

Dončić, ko je na zadnji tekmi začutil bolečino v mečni mišici. Foto: Guliver Image Ko so trenerja Jasona Kidda, ki je v torek v času kosila po dopoldanskem treningu stopil pred novinarje, vprašali, kakšna je stopnja (angleško grade) Lukove poškodbe, je ta nekoliko nejevoljno odvrnil: "Kaj je to stopnja?" Nič bolj oprijemljiv ni bil njegov odgovor na vprašanje, če je sploh kaj upanja, da bi Dončić lahko v soboto igral. "Bomo videli. Danes je dobre volje. Bomo videli, kako bo njegovo telo odreagiralo jutri. Pripravili bomo načrt za tekmo z njim in načrt za tekmo brez njega. Če si bo lahko obul športni copat, bo igral, če ne, pač ne. Ne bomo tvegali, da bi si poškodbo še poslabšal."

Da bi se Luka lahko hitro vrnil, verjame njegov soigralec Spencer Dinwiddie. "Meni se je zdel kar dobro. Mislim, ne zdi se mi igralec, ki bi manjkal daljši čas. Če sploh bo."

Podobna poškodba težje narave pomeni nekaj tednov okrevanja. V lanski in letošnji sezoni so se igralci lige NBA s takšno poškodbo, ki je bila lažje narave, vračali v povprečju po dveh tednih. To bi pomenilo prvi štiri, morda pet tekem dvoboja z Utahom.