Konec ljubezni med Elonom Muskom in pevko Grimes

Po treh letih sta tehnološki vizionar Elon Musk in pevka Grimes končala razmerje, v katerem se jima je pred dobrim letom dni rodil sin X Æ A-Xii. "Delno sva se razšla," je Musk izjavil za Page Six, "še vedno pa se imava rada, pogosto se srečujeva in sva v dobrih odnosih."

"Zaradi dela v podjetjih SpaceX in Tesla moram večino časa preživeti v Teksasu ali na poti, ona pa je zaradi svojih obveznosti v glavnem v Los Angelesu," je pojasnil.

Elon Musk in Grimes ob začetku razmerja leta 2018 Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

50-letni podjetnik je bil do zdaj trikrat poročen, od tega se je dvakrat poročil in ločil od igralke Talulah Riley. V zakonu s prvo ženo Justine Musk se jima je rodilo šest sinov, prvi je umrl pri starosti desetih mesecev zaradi sindroma nenadne smrti dojenčka.

