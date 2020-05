Slavni bogataš in ustanovitelj podjetja Tesla Elon Musk in kanadska pevka Claire Elise Boucher, ki uporablja umetniško ime Grimes, sta v začetku tedna povila prvega skupnega otroka. Novico je včeraj prek Twitterja potrdil Musk in izdal, da sta s Claire dobila sina.

Kasneje je sledilcem sporočil še ime, ki pa je skrajno nenavadno in mnogi ne vedno, kako se izgovori. Grimes je danes sicer razkrila pomen imena X Æ A-12, še vedno pa ni znana izgovarjava.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat)