Elon Musk in Grimes sta razmerje potrdila pred dvema letoma, ko sta se skupaj udeležila dogodka Met Gala v New Yorku.

Elon Musk in Grimes sta razmerje potrdila pred dvema letoma, ko sta se skupaj udeležila dogodka Met Gala v New Yorku. Foto: Getty Images

"Mamica in otrok sta dobro," je danes zgodaj zjutraj tvitnil Elon Musk v odgovor na vprašanje o tem, ali je res že sedmič postal očka, več podrobnosti pa ni razkril. Njegova trenutna izbranka, kanadska pevka Claire Elise Boucher, ki uporablja umetniško ime Grimes, naj bi rodila včeraj.

Mom & baby all good — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2020

Superbogataš je kasneje razkril, da sta s Claire povila sina, hkrati pa je izdal tudi njegovo nenanvadno ime: X Æ A-12 Musk.

X Æ A-12 Musk — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2020

Grimes, s katero sta razmerje javno potrdila pred dvema letoma, je nosečnost z Muskom oznanila januarja in v intervjuju za revijo Rolling Stone potrdila, da je on oče otroka. V istem intervjuju je nosečnost označila za "veliko požrtvovalnost, ki te stane telo in svobodo". Dodala je, da se je ironično temu izogibala vse življenje in da je temu zdaj močno zavezana.

To je za 32-letno pevko prvi otrok, medtem ko ima 48-letni milijarder iz prvega zakona z Justine Wilson že pet sinov, dvojčka in trojčke, njegov prvi sin pa je umrl pri komaj desetih mesecih zaradi nenadne smrti (SNSD), znane tudi kot smrt v zibelki.

Preverite tudi: