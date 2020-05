Razprtije v družini: tašča ne mara Elona Muska

Novinarka in nekdanja tožilka Sandi Garossino je v nedeljo v nekaj tvitih razkrila, da ni ravno naklonjena Elonu Musku, partnerju njene hčerke, s katero sta pred kratkim dobila sina.

Začelo se je z Muskovim dvoumnim tvitom "Vzemi rdečo tableto". Rdeča tableta je referenca na film Matrica iz leta 1999, ki pa so jo medtem posvojili na skrajni desnici ter pri raznih združenjih za boj za pravice moških.

Take the red pill 🌹 — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2020

Muskov tvit je veliko pozornosti požel že sam po sebi, nato pa ga je poobjavila Garossinova in ob njem zapisala: "Bi v primeru, da bi vaša partnerica prestala težavno nosečnost in rodila pred dvema tednoma ter če bi bili starejši od 16 let, tudi vi na Twitterju v tem trenutku objavljali neumnosti aktivistov za pravice moških?" Političnemu svetovalcu Geraldu Buttsu, ki je tvitnil, da ima Musk tri tedne starega otroka, pa je odvrnila, da se je njen vnuk rodil šele pred dvema tednoma.

Pozneje je oba tvita izbrisala, a ne dovolj hitro, da ju ne bi spletni uporabniki že zabeležili in shranili:

This is Grimes' mom. Thanksgiving is going to be fun. pic.twitter.com/7i3oLnzvrO — Ryan Mac 🙃 (@RMac18) May 17, 2020

Že pred tem so ameriški tabloidi poročali, da je v odnosu Muska in Grimes med njeno nosečnostjo začelo škripati. "Doživljala sta vzpone in padce, včasih sta bila skupaj, včasih ne," je za Us Weekly dejal neimenovan vir, "kljub vsemu pa je prijateljstvo med njima ostalo trdno." Ali sta še v partnerski zvezi ali le v prijateljski, ni jasno.

