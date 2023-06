Slavni pevki in pevcu se tudi v drugo ni izšlo, je to njuno dokončno slovo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Popzvezdnikoma Camili Cabello in Shawnu Mendesu se v ljubezenskem razmerju očitno ni izšlo niti v drugem poizskusu.

Popzvezdnikoma Camili Cabello in Shawnu Mendesu se v ljubezenskem razmerju očitno ni izšlo niti v drugem poizskusu. Foto: Guliverimage

Kanadski pevec Shawn Mendes in ameriška pevka Camila Cabello naj bi se po poročanju ameriških medijev dva meseca po ponovni obuditvi romance spet razšla in končala razmerje.

Potem ko sta v aprilu popzvezdnika, 26-letna Camila Cabello in 24-letni Shawn Mendes, ljubezni dala drugo priložnost, sta se zdaj po le nekaj skupnih mesecih spet razšla.

Vir je za portal People povedal, da je bil čas, ko sta Mendes in Cabellova poskusila znova zgraditi odnos in oživiti zvezo, napačen. "Camila je bila tista, ki se je na koncu odločila končati," je za Us Weekly povedal vir, Shawn pa naj bi bil precej razburjen, ker jima ni uspelo.

Stare težave so se začele vračati

Zvezdnika poleg tega za seboj nista mogla pustiti svoje preteklosti. "Veliko njunih starih težav se je začelo vračati, potem ko sta spet začela skupaj preživljati več časa," je še povedal vir. Eden izmed virov je dodal, da sta popzvezdnika ugotovila, da je bolje, če sta v prijateljskem odnosu. Med njima naj ne bi bilo zamer, kljub temu da se je njuno razmerje končalo.

Shawn še vedno raste in se uči

"Shawn še vedno raste in se odkriva. Potrebuje čas zase, da počne tisto, kar ga veseli," je povedal eden izmed virov blizu pevca. "V prihodnosti ga čaka še veliko več življenja in učenja," je še dodal vir.

Kot je pred časom v objavi na Instagramu zapisal Mendes, "se v času, ko se spopada z anksioznostjo, zelo težko ukvarja z meditacijo, vodenjem dnevnika in dihalnimi vajami." Dodal je, da se mora odklopiti in si privoščiti počitek ali pa se odpraviti v naravo, kjer je, kot je zapisal, našel svoje najljubše kotičke, kamor se rad zateče.

V preteklosti že prijatelja, med letoma 2019 in 2021 prvič v razmerju

Par so sicer prvič po letu 2021 znova skupaj opazili na znanem festivalu Coachella. Pred tem sta bila v ljubezenskem razmerju dve leti, od leta 2019 do konca leta 2021, nato pa sta sporočila, da končujeta svojo ljubezensko zgodbo. Tudi takrat sta povedala, da se kot najboljša prijatelja odpravljata vsak na svojo pot.