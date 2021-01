Oskarjevec se ločuje od svoje "skrivne" žene

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralec Tim Robbins je vložil zahtevo za ločitev od več kot 30 let mlajše žene. Do zdaj sicer sploh ni razkril, da je poročen.

62-letni igralec Tim Robbins, zvezdnik filmov, kot sta Kaznilnica odrešitve in Skrivnostna reka, je v sredo na sodišču v Los Angelesu vložil zahtevo za ločitev od Ioane Gratiele Brâncuşi. Razlogi za njun razhod niso znani, pravzaprav pa ni bilo znano niti to, da sta poročena.

Robbins in 33 let mlajša Romunka naj bi se videvala od leta 2016 in sta se tudi sicer skupaj pojavljala v javnosti, a nikoli nista razkrila, da sta poročena, pišejo ameriški tabloidi.

Foto: Guliverimage/Imago Sports

Robbins je bil sicer pred tem v dolgoletnem razmerju z igralko Susan Sarandon, skupaj sta bila od leta 1988 do 2009, v tem času sta se jima rodila sinova Jack in Miles. Robbins in Sarandonova se nista nikoli poročila, a sta veljala za enega najtrdnejših hollywoodskih parov, njun razhod po 21 letih zveze pa je mnoge zelo presenetil.

Oglejte si še: