Kontroverzni milijonar, ki želi ostati večno mlad, si pomaga s krvjo najstniškega sina

45-letni multimilijonar Bryan Johnson, ki je s svojimi revolucionarnimi in neraziskanimi idejami proti staranju v preteklosti že polnil naslovnice, se je nedavno odločil, da v svoje teorije prvič vključi tudi svojega 17-letnega sina, pri tem pa si je pomagal z njegovo krvjo.

Johnson je sicer ustanovitelj in izvršni direktor tehnološkega podjetja Kernel, ki ga je ustanovil leta 2016, sam pa se že dlje časa poigrava z idejo, da bi lahko upočasnil proces staranja, poroča Večernji. Med drugim 45-letnik vedno znova išče nove načine, kako bi upočasnil proces staranja in našel nove načine za pomladitev, pri zadnjem poskusu pa se je odločil, da si bo pomagal kar s 17-letnim sinom Talmageom, v poskus pa je vključil tudi 70-letnega očeta Richarda.

Pri zadnjem projektu je s sinom in očetom Richardom obiskal kliniko v Dallasu, kjer so 17-letnemu mladeniču odvzeli liter krvi in nato pridobili plazmo, krvne celice in bele krvničke, ki so jih nato vbrizgali njegovemu očetu Bryanu. Isti postopek so uporabili pri 70-letnem Bryanovem očetu, saj menijo, da lahko mlada kri upočasni proces staranja in obnovi poškodovane celice.

Projekt vključuje stroge prehranske smernice ter strog urnik spanja

Med drugim projekt vključuje tudi upoštevanje strogih prehranskih smernic, strog urnik spanja in gibanja, pogoste zdravniške preglede in upoštevanje nasvetov zdravnika. Družina pri tem najbolj zaupa 29-letnemu zdravniku, ki je šolanje na medicinski fakulteti končal tik pred pandemijo.

Johnson gre spat vsak dan ob isti uri, dve uri prej pa nosi posebna očala, ki blokirajo modro svetlobo. Vsako jutro se zbudi ob 5. uri in telovadi 60 minut ter izvede točno 25 vaj. Zatem pa vzame ducat prehranskih dopolnil, si izpira zobe z oljem čajevca ter se drži stroge veganske diete, ki od njega zahteva, da vsak dan zaužije točno 1.977 kalorij. Na njegovem dnevnem jedilniku se tako med drugim znajdejo jedi, kot so mandljevo mleko, orehi, lanena semena, jagodičevje, mleta zelenjava itd. Tajkun si med drugim dnevno jemlje kri in pogosto hodi na kolonoskopije, poroča Večernji.

Njegovo upanje, da bi s sinovo plazmo upočasnil staranje, je do zdaj temeljilo na študiji, ki je bila opravljena le na glodavcih, ta pa je pokazala, da lahko starejše miši s krvjo in menjavo organov dosežejo učinek obratnega staranja.

Po mnenju večine znanstvenikov študije na glodavcih ne zagotavljajo zadostne količine dokazov, da takšna sprememba deluje pri ljudeh, za Insider pa so povedali, da bi lahko imela ta praksa nevarne stranske učinke, kot je na primer močan imunski odziv.

Johnson obogatel s spletnim podjetjem Braintree

Johnson je obogatel kot ustanovitelj spletnega in mobilnega plačilnega podjetja Braintree, ki je kupilo podjetje Venmo in ga pozneje prodalo PayPalu, danes pa je vredno več sto milijonov dolarjev, prav zato Johnsonu, ki velja za vodjo gibanja proti staranju, ni težko nameniti nekaj milijonov letno, da doseže svoj cilj.

Johnsonov končni cilj naj bi bil tudi, da bi bili njegovi organi po vseh tretmajih in po upoštevanju priporočil videti kot v telesu 18-letnika, pri tem pa si pomaga z ekipo 30 zdravnikov in strokovnjakov, ki mu pomagajo z nasveti.