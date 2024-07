Občutek konca mladosti v Sloveniji nastopi pri 44. letu, za stare pa se imamo, ko dopolnimo 57 let, izhaja iz raziskave, ki so jo na današnji svetovni dan prebivalstva predstavili pri Mediani. Meja, ko se nehamo počutiti mlade oz. se počutimo stare, se po svetu pomika navzdol. Po mnenju prebivalcev starost najkasneje nastopi v Evropi.

Dojemanje starosti se razlikuje od posameznika do posameznika. Na Mediani so v sodelovanju z svetovnim združenjem za raziskovanje trga in javnega mnenja WIN ugotavljali, kako ljudje gledajo na staranje. Rezultati kažejo, da se meja, ko se nehamo počutiti mlade, pomika navzdol, enako velja za leta, ko lahko rečemo, da se počutimo stare. Po mnenju prebivalcev starost najkasneje nastopi v Evropi.

Različni pogledi na starost

Svetovno gledano povprečna starost, pri kateri menimo, da se ljudje začnejo počutiti stare, znaša 54 let, kar je eno leto manj, kot je znašala leta 2018. V skupini od 18 do 24 let se je na primer meja znižala za tri leta in zdaj znaša 45 let, enako znižanje opažajo v skupini od 25 do 34 let (47 let) in v skupini od 35 do 44 let (51 let). Pojavljajo pa se razlike glede na zaposlitveni status – upokojeni in invalidi menijo, da so ljudje stari pri 67 letih, zaposleni in gospodinje pri 53, nezaposleni pri 52, študentje pa pri 47 letih.

Pojavlja se tudi razkorak glede na stopnjo izobrazbe. Ljudje brez pridobljene izobrazbe se počutijo stare pri 51 letih, kar je za osem let prej kot leta 2018. Tisti, ki imajo dokončano visoko šolo, tako v 2018 kot danes menijo, da se ljudje počutijo stare pri 54 letih, za preostale ravni izobrazbe pa se je meja, kdaj se začne nekdo počutiti star, znižala in je zdaj pri 54. oz. 55. letu starosti.

V Evropi se počutijo mlajše kot v Amerikah

V Evropi menimo, da se ljudje začnejo počutiti stare pri 59 letih, kar je šest let kasneje kot v Amerikah in osem let kasneje kot v Afriki ter najkasneje med vsemi celinami. Znatno se je meja starosti znižala v državah Bližnjega vzhoda in Severne Afrike, kjer je padla za sedem let – prebivalci teh območij menijo, da se začnemo počutiti stare, ko dopolnimo 52 let. Slovenci se uvrščamo med evropsko in svetovno povprečje – za stare se imamo, ko upihnemo 57. svečko. Podobno velja tudi za Hrvaško, kjer je meja 58 let, v Srbiji pa 55 let.

Pojavljajo se razlike glede na zaposlitveni status – upokojeni in invalidi menijo, da so ljudje stari pri 67 letih, zaposleni in gospodinje pri 53, nezaposleni pri 52, študentje pa pri 47 letih. Foto: Guliverimage

Svetovno povprečje pravi, da se občutek mladosti zaključi pri 42 letih, kar je dve leti prej, kot je veljalo leta 2018, in 12 let prej kot v svetovnem merilu dojemamo začetek občutka starosti.

Prag občutka mladosti se znižuje

Ljudje z različnim zaposlitvenim statusom različno dojemajo to, kdaj se zaključi občutek mladosti. Upokojeni in invalidi konec mladosti doživljajo pri 52. letu, tisti z najvišjo stopnjo izobrazbe (več kot visoka šola) pri 43. letih, študentje pa pri 34. letu. Vse druge skupine dojemajo, da se mladost konča med 42. in 40. letom starosti. Pri vseh skupinah se prag občutka mladosti znižuje. Izjema so gospodinje, kjer ostaja enak.

Z vidika lokacije bivanja občutek konca mladosti najhitreje nastopi v Amerikah (40 let), kjer se je ta starost znižala za šest let. V Evropi velja, da se v povprečju mladost konča pri 43 letih, kar je tri leta prej kot v letu 2018. V Afriki se je, nasprotno, občutek mladosti podaljšal za tri leta in se tako izenačil z evropskim pragom. Blizu tej meji se gibamo tudi Slovenci – občutek konca mladosti nastopi s 44 leti, enako velja na Hrvaškem, medtem ko v Srbiji v mladosti uživajo še eno leto dlje.

Raziskavo so med decembrom 2023 in januarjem 2024 opravili v 39 državah sveta, v njej pa je sodelovalo 33.866 ljudi. V Sloveniji je raziskavo na reprezentativnem vzorcu 700 polnoletnih prebivalcev prek spletnega panela med 23. in 27. januarjem 2024 izvedel Inštitut Mediana.