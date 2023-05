V želji po mladostnem videzu Slovenke posegajo po tem dopolnilu

Mladosten videz kože je mnogim pomemben, saj je koža eden najbolj očitnih pokazateljev zdravja in mladosti. Mlada koža je navadno čvrsta, elastična, enakomerno pigmentirana in dobro hidrirana. S staranjem pa se na njej začnejo pojavljati spremembe, kot so gube, izguba tonusa, izsušenost in povešenost. Četudi je staranje kože neizogiben proces, ga lahko z najnovejšimi dognanji upočasnimo in dolgo ohranjamo mladosten videz kože.

Foto: Shutterstock

Staranje je naraven proces, s katerim se vsi srečujemo, vendar se znaki staranja lahko med posamezniki razlikujejo. Koža, ki postaja siva, zgubana in brez energije, je eden od najopaznejših znakov staranja. Na intenzivnost samega procesa vplivajo najrazličnejši dejavniki, med katerimi ima pomembno vlogo naš način življenja.

Kajenje, alkohol, sladkor in pomanjkanje spanca so dejavniki, ki negativno vplivajo na staranje in na videz kože. Če je tega zelo veliko, so lahko prvi znaki staranja vidni že pred 35. letom, pojavijo se hiperpigmentacijske lise, stanjšana koža na rokah, globlje gube in povešana koža, ki postaja tudi vse bolj suha.

V prehrano vključimo živila, bogata s kolagenom, ki je pomemben gradnik strukture kože in sodeluje pri njenem mladostnem videzu. Foto: Shutterstock

Ključni dejavnik pri ohranjanju mladostnega videza kože je torej zdrav življenjski slog, ki vključuje redno in uravnoteženo prehranjevanje, vsakodnevno telesno aktivnost, optimalno hidracijo, dovolj kakovostnega spanca in izogibanje prekomernemu stresu. V želji po zdravem in mladostnem videzu kože pa se mnoge Slovenke zatekajo tudi k prehranskim dopolnilom, med katerimi ima največ pozornosti kolagen. Številne raziskave potrjujejo njegovo učinkovitost in poročajo o vidnem izboljšanju videza kože, nohtov in las.





Foto: Yasenka Prehransko dopolnilo Skinage Collagen Elegance se je izkazalo kot edinstveno pri skrbi za kožo od znotraj in revitalizaciji energije celotnega telesa. Njegova skrivnost se skriva v izjemno bogati sestavi, ki zagotavlja vsakodnevni vnos pomembnih gradnikov kože, hkrati pa zagotavlja hidracijo od znotraj.Skinage Collagen Elegance zadosti potrebam najzahtevnejših uporabnikov, tistih, ki pričakujejo od izdelka več kot le skrb za kožo.Z njegovim jemanjem je zagotovljen vnos vseh pomembnih gradnikov kože, ob enem pa telo in kožo oskrbi z energijo.

Kakšna je vloga kolagena v našem telesu?

Kolagen je ena najpomembnejših strukturnih beljakovin v človeškem telesu. Prisotna je v različnih tkivih, vključno s kožo, kostmi, sklepi, tetivami in vezivnim tkivom. Bistven je za ohranjanje trdnosti, elastičnosti in prožnosti tkiv. Spodbuja tvorbo novih tkiv in pomaga pri obnavljanju po poškodbah.

Foto: Shutterstock

Kolagen ima pomembno vlogo tudi pri videzu kože in njeni elastičnosti. Ta sestavina podpira strukturo kože in jo pomaga ohranjati napeto. Ker zadržuje vlago, prispeva k bolj hidrirani koži, ki je na otip mehkejša. Kolagen spodbuja regeneracijo kožnih celic in tako prispeva k obnavljanju kože in k enakomernemu tonusu.

Količina kolagena s starostjo upada

V mladosti naše telo naravno proizvaja dovolj kolagena in tako omogoča gladko in čvrsto kožo ter zdrave kosti in sklepe. Že kmalu po 25. letu začne njegova tvorba upadati. Povprečno zgubimo 1,5 odstotka kolagena na leto, kar se sčasoma odraža tudi na videzu naše kože. Le-ta izgubi svojo naravno gladkost, postane manj elastična in pojavijo se gube, drobne linije, starostne pege in koža se povesi.

Na upad naravne tvorbe kolagena veliko prispevamo tudi sami z nezdravim načinom življenja in prekomerno izpostavljenostjo UV-žarkom, ki lahko poškodujejo kolagenska vlakna v koži.

Prekomerno in nezaščiteno izpostavljanje sončnim žarkom lahko poškoduje kolagenska vlakna v koži. Foto: Thinkstock

Sami lahko spodbudimo njegovo naravno tvorbo

Obstajajo načini, kako ohraniti in spodbuditi proizvodnjo kolagena v telesu ter s tem ohranjati mladosten videz in zdrava tkiva. V ospredju sta zdrava prehrana in izogibanje dejavnostim, ki upočasnjujejo oz. zavirajo tvorbo kolagena. Aminokisline so gradniki kolagena, zato je pomembno v prehrano vključiti živila, ki jih vsebujejo, to so denimo kostne juhe, jajčni beljaki, meso in ribe. Poleg tega si zagotovite zadosten vnos vitamina C, ki pomaga spodbujati tvorbo kolagena.

Preprost način za vnos pomembnih gradnikov kolagena v telo so prehranska dopolnila s kolagenom. Ta običajno omogočajo maksimalno absorpcijo in tako pomagajo pri vzdrževanju zdravega stanja kosti, sklepov in kože.

Kako izbrati najboljše prehransko dopolnilo s kolagenom?

Prehranska dopolnila s kolagenom so postala priljubljen izdelek in na trgu so na voljo najrazličnejši izdelki. To lahko ustvari zmedo pri izbiri najboljšega. Pred nakupom zato preverite tip kolagena, ki ga prehransko dopolnilo vsebuje, in ali ustreza vašim potrebam. Izberite visokokakovosten izdelek, brez dodanih umetnih barvil in sladkorjev. Običajno izdelki s kolagenom vsebujejo dodatne sestavine, kot so hialuronska kislina, vitamini, minerali ali antioksidanti, ki lahko povečajo učinkovitost kolagena in njegove koristi za kožo.

Preverite tudi mnenja uporabnikov in ocene izdelka, da dobite vpogled v njegovo učinkovitost in zadovoljstvo.

Skinage Collagen Elegance – več kot le skrb za kožo Foto: Yasenka Dnevni odmerek Skinage Collagen Elegance vsebuje visoke koncentracije ključnih sestavin, med njimi je deset tisoč mg hidroliziranega morskega kolagena tipa 1, ki je izredno pomemben gradnik kože in prispeva k njeni čvrstosti ter elastičnosti. Vsebuje 100 mg hialuronske kisline, ki je znana po svoji sposobnosti zadrževanja vlage v koži in s tem zmanjšuje pojav gub in izgubo elastičnosti. Dodan vitamin C in vitamini B-kompleksa pa kožo ščitijo pred oksidativnim stresom ter spodbujajo obnovo celic. Vsebuje cink, ki prispeva k ohranjanju zdrave kože, las in nohtov ter izvleček zelenega čaja, ki ima antioksidativne lastnosti in tako pomaga pri zaščiti kože pred škodljivimi vplivi prostih radikalov. Skinage Collagen Elegance je obogaten tudi z metilsulfonilmetanom (MSM), imenovanim "mineral lepote". MSM je organska oblika žvepla, ki ima pomembno vlogo pri tvorbi kolagena, keratina in elastina. Pomaga pri ohranjanju zdrave strukture kože, las in nohtov ter spodbuja sijaj ter elastičnost kože. Koencim Q 10, ki ga najdemo v tem prehranskem dopolnilu je snov, ki je naravno prisotna v praktično vseh celicah našega telesa, toda tudi njegova količina v našem telesu z leti upada. Koencim Q10 zagotavlja telesu energijo ob enem pa predstavlja "nevidni ščit" vsake celice.



Skinage Collagen Elegance – več kot le skrb za kožo in nepogrešljiv del vaše vsakodnevne lepotne rutine. Izdelek je na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah in na spletu.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.