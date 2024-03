Je odkril vrelec mladosti? Ima 78 let in je videti tako.

Aprila v kinematografe prihaja novo nadaljevanje iz serije filmov Izganjalci duhov, ki ga igralska zasedba že intenzivno promovira. Med njimi je tudi Ernie Hudson, ki je igral že v prvih Izganjalcih duhov iz leta 1984 in s to vlogo zaslovel, pozneje pa med drugim igral v filmu Košarkarjev dnevnik, več nadaljevanjih Izganjalcev duhov ter seriji Kvantni skok.

Foto: Guliverimage

Hudson ima 78 let, kar je ljudi nenadoma popolnoma osupnilo. Zakaj? Ker ni videti kot povprečen 78-letnik. Na promociji filma v Londonu je dobil vso pozornost, ameriški tabloidi so obsedeni z njegovim mladostnim videzom in nič manj uporabniki družbenih omrežij, ki množično delijo njegove fotografije. "Ta človek ima skoraj 80 let, pol leta starejši je od Donalda Trumpa," ugotavljajo.

Hudson s soigralcem Paulom Ruddom, ki prav tako velja za enega od večno mladih zvezdnikov. Foto: Guliverimage

Zanimivo je tudi, da je bil na promociji filma Izganjalci duhov: Ledena grožnja ob njem soigralec Paul Rudd, ki prav tako velja za enega od večno mladih zvezdnikov. Zdaj 53-letni igralec v Hollywoodu že leta velja za človeka, ki se skoraj ne stara, je pa zdaj s Hudsonom očitno dobil resno konkurenco.

Oglejte si še: