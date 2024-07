Foto: Gregor Pavšič Slovenski kulinarični mojster Tomaž Kavčič se je včeraj v Podnanos pripeljal z vpadljivim mclarnom 720S, s tem superšportnikom pa vozi kot predvoznik na gorskohitrostni dirki Šraml Podnanos. Na 4,7 kilometra dolgi progi proti Rebernicam je včeraj odpeljal dva treninga, danes ga čaka še eden in nato še obe tekmovalni vožnji.

“Izkoriščam zaprto cesto in varno okolje. To je malo za mojo dušo, nič drugega. Uživam,” je povedal Kavčič. Čeprav ga danes Slovenija pozna kot enega najboljših chefov in je bil na Zemonu zaslužen tudi za Michelinove zvezdice, je bil nekoč tudi udeležen na avtomobilskih dirkah.

Foto: Gregor Pavšič

Kavčič je bil namreč sovoznik v reliju. Najprej pri Borisu Saksidi, nato pa nekaj sezon še pri Novogoričanu Petru Troštu. Oba sta bila leta 1996 tudi del takrat močne Petrolove avtomobilske ekipe.

“Moja prva ljubezen je bil motokros, nato pa me je zaneslo še v avtomobilizem. Tam je bil sicer pomemben talent, volja in odločnost, a prav tako tudi finančna sredstva. Zato sem se pozneje umaknil. Toda danes sem proti Rebernicam srečal veliko nekdanjih znancev. Občutki to taki kot nekoč, hitro sem se spomnil marsičesa lepega,” je dejal Kavčič.

Po njegovih besedah mu je mclarna 720S posodil znanec, ki ima več takih avtomobilov. Kavčič ima sicer v lasti tudi športno toyoto yaris GR.

Foto: Gregor Pavšič