Odkrili naravni botoks: raziskave potrjujejo učinke čebeljega strupa na pomlajevanje

Že od nekdaj je bila skrb za negovano kožo del naše vsakodnevne rutine. Ženske so si prizadevale ohranjati lepoto, zdravje in mladost svoje kože s sestavinami, ki so jih dobile v naravi, od olivnega olja, medu, morske soli do najrazličnejših zelišč. Naravne sestavine so sčasoma zamenjale sodobne kozmetične inovacije, v katerih pogosto prevladujejo kemikalije. Danes pa se tiste, ki jim je pomembno, kaj nanašajo na svojo kožo, zopet vračajo k naravi in iščejo nego, ki je nežna, varna in hkrati učinkovita. Ena najbolj edinstvenih naravnih sestavin za nego kože, ki jo najdemo v naravni kozmetiki, je čebelji strup .

Čebelji strup je zaradi edinstvenih blagodejnih lastnosti izjemno cenjena sestavina v medicini in kozmetiki. Pridobivanje čebeljega strupa temelji na sodobnih metodah, ki so prijazne do čebel. Njegova uporaba v kozmetiki dokazano poskrbi za čvrstejšo in napeto kožo, jo globinsko nahrani in navlaži ter je blagodejna za aknasto in občutljivo kožo. Zato lahko vsaka uživa v prednostih, ki jih prinaša nega kože s čebeljim strupom.

Kaj vsebuje čebelji strup?

Glavna sestavina čebeljega strupa je melitin, ki prodre v celične membrane in povzroči blago reakcijo, poveča prekvavitev celic in tako spodbuja naravno tvorbo kolagena. Foto: Lamorix Čebelji strup je kompleksna mešanica različnih peptidov, encimov, lipidov in biološko aktivnih aminov. Zaradi svoje sestave deluje kot močan antioksidant naravnega izvora, ki se učinkovito bori proti nastajanju gub in zmanjšuje njihovo izrazitost. Zaradi teh lastnosti ga mnogi imenujejo tudi "naravni botoks".

Glavna sestavina čebeljega strupa je melitin, ki prodre v celične membrane in povzroči blago reakcijo. Ta reakcija poveča prekrvavitev celic na mestu nanosa, kar spodbuja naravno tvorbo kolagena in elastina. S tem koža postane bolj napeta, čvrsta in gladka.

Poleg melitina v čebeljem strupu najdemo tudi apamin, ki deluje protivnetno. Apamin preprečuje krčenje mišic, kar prispeva k izravnavanju gub na koži. Z uporabo čebeljega strupa se tako koža ne le pomlajuje, ampak tudi pomirja in izenačuje njeno teksturo, kar vodi v mladostnejši in bolj zdrav videz.

Čudežna kombinacija, ki na stoodstotno naraven način koži vrača mladosten videz Foto: Lamorix Na slovenskem tržišču se uveljavlja luksuzna pomlajevalna krema Elixir za nego obraza s čebeljim strupom in koencimom Q10. Zasnovana je na osnovi izjemnih naravnih sestavin in obljublja revolucionarne rezultate. Glavna sestavina kreme je čebelji strup, ki je zaslužen za naravno tvorbo kolagena. Kremi so dodani še drugi naravni antioksidanti in hranilne snovi, kot so hialuronska kislina, vitamin E, vitamin B5, arganovo olje, šipkovo olje, olje grozdnih pešk in karitejevo maslo. Ta bogata mešanica deluje globinsko, hranilno in vlažilno in poskrbi za optimalno naravno lepoto kože. Privošči si vrhunsko nego, ki zagotavlja opazne rezultate po dostopni ceni. V trenutni akcijski ponudbi kremo dobite z najmanj 35 odstotki popusta.

Študije razkrivajo učinkovitost čebeljega strupa pri pomlajevanju kože

Čeprav se sliši nekoliko nenavadno, je čebelji strup sestavina, ki omogoča izjemne rezultate. Znanstvene študije1 so potrdile njegovo učinkovitost pri zmanjševanju gub in izboljšanju tonusa kože. Količina strupa v kremi je natančno odmerjena, da zagotavlja optimalne rezultate, obenem pa je popolnoma varna za uporabo.

Kremo Elixir so razvijali kar dve leti, pri čemer so raziskovali učinkovine in preizkusili več kot sto formulacij. Izdelana je v Sloveniji iz najkakovostnejših sestavin naravnega izvora, brez parabenov, silikonov ali drugih škodljivih kemikalij.

Foto: Lamorix

Pridobivanje čebeljega strupa poteka na čebelam prijazen način

Pri pridobivanju čebeljega strupa so zavezani k spoštovanju narave in skrbi za dobrobit čebel, zato uporabljajo sodobne metode pridobivanja čebeljega strupa, ki so neškodljive za čebele in ne ogrožajo njihovega zdravja in življenja

Pridobivanje čebeljega strupa poteka tako, da steklene plošče s posebno blago in varno električno napetostjo namestijo neposredno pod rešetke v čebeljem panju. Blagi električni impulzi spodbudijo čebele, da izločijo kapljico strupa skozi svoje želo, ki se nato varno zbere na stekleni plošči.

Foto: Shutterstock

Čebelji strup, pridobljen na ta način, zagotavlja visoko kakovost in čistost in je primeren za uporabo v kozmetičnih in medicinskih izdelkih.

Kaj pa učinki redne uporabe čebeljega strupa?

Pričakovati hitre rezultate je želja vsake uporabnice kozmetičnih izdelkov, vendar je realnost nekoliko drugačna. Pravi in dolgoročni učinki zahtevajo čas in potrpežljivost. Koža se obnavlja počasi, zato je pomembno razumeti, da opazne spremembe ne bodo vidne ob prvi uporabi. Dosledna uporaba kreme Elixir v dnevni rutini bo prinesla pričakovane rezultate, koža bo zasijala v najboljši luči.

Z redno uporabo kreme Elixir boste opazili:

Foto: Lamorix čvrsto in napeto kožo,

mladosten, svež in sijoč videz,

zmanjšanje opaznosti gub,

intenzivno hidrirano in nahranjeno kožo,

svilnato in mehko teksturo ter

izboljšanje stanja aken in občutljivosti kože.





Foto: Lamorix Količina čebeljega strupa v kremi je 0,02 odstotka. Različne študije so pokazale zmanjšanje površine, globine in števila gub ob redni negi kože z 0,006 odstotka čebeljega strupa v obdobju 90 dni. Krema Elixir pa ga vsebuje kar trikrat več. Kljub temu pa je veliko manjša kot pri piku čebele, zato se pri nanosu kreme ne pojavi neprijeten občutek na koži.

Za dosego najboljših rezultatov se priporoča redna uporaba, zjutraj in zvečer. Zahvaljujoč lahkotni teksturi in prijetnemu občutku na koži je krema primerna tudi kot podlaga za ličila, kar je odlična novica za tiste, ki želijo združiti nego kože s svojo dnevno rutino ličenja.

Na svojo kožo nanašajte le najboljše iz narave

Naravni izdelki za nego kože so nežni in varni za uporabo. Industrija naravne nege kože raste in se razvija, saj vse več ljudi prepoznava prednosti uporabe naravnih izdelkov. Tudi na slovenskem trgu tako najdemo uveljavljene izdelke, ki spodbujajo naravno nego kože obraza in telesa. Med njimi ne gre spregledati kreme Elixir.