Znanstveniki pravijo, da je ta zvezdnik najlepši moški na svetu

Kot poroča New York Post, Pageu na lestvici najbolj čednih moških sledijo avstralski igralec Chris Hemsworth s 93,53 odstotka, ameriški igralec Michael B. Jordan s 93,46 odstotka, britanski pevec Harry Styles z 92,30 odstotka in britanski nogometaš Jude Bellingham z 92,22 odstotka.

Za izračun uporabil računalniško tehnologijo

Kirurg je za izračun razmerja Pageovega obraza uporabil računalniško tehnologijo. Za britansko izdajo časopisa Metro je povedal, da nam te "popolnoma nove tehnike računalniškega kartiranja omogočajo, da razrešimo nekatere skrivnosti o tem, kaj nekoga naredi fizično lepega".

Kirurg je za izračun razmerja Pageovega obraza uporabil računalniško tehnologijo. Foto: Guliverimage

Oceno sta znižali širina in dolžina njegovega nosu

"Regé je zmagal zaradi svojega klasično lepega obraza in čudovitih rjavih oči. Z lahkoto je dobil najvišjo oceno. Položaj njegovih oči in razmik med njimi sta namreč dosegla izjemno visoko oceno," je še dejal kirurg. Visoko oceno so dosegle tudi njegove ustnice, edina ocena, ki je bila nekoliko nižja, pa je širina in dolžina njegovega nosu.

Page je v prvi sezoni Netflixove drame Bridgerton igral vojvodo Hastingškega Simona Basseta. Po prvi sezoni je leta 2021 dramo zapustil. Trenutno naj bi se potegoval za vlogo agenta Jamesa Bonda.