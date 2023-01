Igralec si je v nesreči zlomil več kot 30 kosti

"Jutranje vadbe in novoletne zaobljube so se letos spremenile. Začelo se je s tragedijo za vso mojo družino, nato pa se hitro preusmerilo v ljubezen," je igralec Jeremy Renner zapisal v novi objavi na Instagramu ob fotografiji, na kateri vadi s fizioterapevtom.

52-letnik zdaj okreva po hudi nesreči, ki se mu je pripetila med pluženjem snega na posestvu v Nevadi. V zapisu na Instagramu je razkril tudi nekaj več podrobnosti o tem, kako obsežne so bile poškodbe: "Teh 30 in več zlomljenih kosti se bo zaraslo in postalo še močnejših, prav tako kot ljubezen in povezanost z družino in prijatelji."

Več o tem: