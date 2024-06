Dacjuk in Weber med sedmerico novih članov v hokejskem hramu slavnih

Rus Pavel Dacjuk in Kanadčan Shea Weber sta med sedmerico, ki so bili izvoljeni za člane hokejskega hrama slavnih, je sporočila severnoameriška hokejska liga NHL. Oba sta bila izbrana v prvem letu, ko sta bila upravičena za imenovanje. Slovesna umestitev bo sredi novembra v Torontu.

Izbrani so bili še nekdanji napadalec Jeremy Roenick ter nekdanji napadalki ženske reprezentance ZDA Natalie Darwitz in Krissy Wendell-Pohl. Med funkcionarji sta bila izbrala nekdanji glavni trener David Poile in sedanji izvršni podpredsednik NHL za hokejske zadeve Colin Campbell.

Dacjuk je dvakrat osvojil Stanleyjev pokal z Detroit Red Wings leta 2002 in 2008 ter je prejel številna osebna priznanja za igre v NHL. Z Rusijo je bil olimpijski prvak leta 2018, šest let prej svetovni prvak, leta 2002 pa bronast na OI. Obrambni igralec Weber je med drugim s Kanado osvojil zlato na SP 2007 ter dve zlati olimpijski medalji leta 2010 in 2014.

Kandidati so morajo za sprejem v hram slavnih prejeti najmanj 75 odstotkov glasov izbirne komisije. V enem letu se lahko uvedejo največ štirje upokojeni igralci, dve upokojeni igralki ter dva upokojena ali še delujoča funkcionarja.