"Glasovali so ljudje in v resnici niti nisem želel veliko razmišljati o tem. Tako da ne, nisem veliko razmišljal, predvsem pa se nisem veliko pripravljal – tudi glede tega, kaj naj povem. Sem pa presenečen in predvsem ponižno hvaležen. Vsem, ki so se potrudili in glasovali. Res hvala," je povedal slovenski fatalni moški leta 2022 dramski igralec Rok Vihar.

Včeraj so v Kongresnem Centru Brdo razglasili moškega, ki je v očeh bralcev revije Obrazi/Avenija usodno zaznamoval preteklo leto. Letošnja prireditev je potekala v znamenju fatalnosti filma Top Gun, glamuroznih trenutkov in močnih energij. Vzdušje se je stopnjevalo do svečane razglasitve, ko je na oder stopila urednica revije Avenija Petra Kancler in razglasila fatalnega moškega letošnjega leta.

V ožjem izboru šest kandidatov

Za naslov fatalni moški 2022 je bilo letos nominiranih šest usodnih Slovencev, ki na svojevrsten način izstopajo na svojih področjih. Nominiranci so bili: Jure Kopušar, Rok Vihar, Sebastian, Blaž Kričej Režek, Gašper Rifelj in Uroš Smolej, ki so na odru blesteli v elegantnih oblekah modne znamke SENS.

Dogodek sta povezovala voditelja Ajda Mlakar in Lovro Prešiček. Za glasbeno uverturo so na dogodku poskrbele mlade pevke Anja Hrastovšek, Eva Šolinc in Eva Boto ter člani skupine Chorus.

Za kulinarično doživetje poskrbel Tomaž Kavčič

Za bogato kulinarično izbiro je poskrbel chef z Michelinovo zvezdico Tomaž Kavčič, ki v Vipavi na dvorcu Zemono vodi eno najbolj znanih restavracij pri nas. Za popolno izkušnjo je poskrbela ponudba vin Berce s Posestva Berce, so zapisali v sporočilu za javnost.

Izbor Fatalni moški vsako leto poteka pod okriljem revije Obrazi/Avenija, ki organizira tudi vzporedni izbor Femme Fatale. Gre za mesečnik, ki izhaja vsak tretji četrtek v mesecu.