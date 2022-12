Nemški politik zaradi pornoigralke zapustil ženo in otroke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Zadnjih nekaj tednov je bilo zelo težkih za vso družino," je dejala politikova nekdanja partnerica in mati njegovih treh otrok.

Hagen Reinhold, 44-letni poslanec Svobodne demokratske stranke (FDP) v nemškem bundestagu, je po 16 letih zveze zapustil svojo 51-letno partnerico Karoline Preisler, ker se je zaljubil v 43-letno nekdanjo pornoigralko Annino Semmelhaack.

Karoline Preisler, prav tako političarka in članica stranke FDP, ni skrivala šoka nad Reinholdovo odločitvijo. "Zadnjih nekaj tednov je bilo zelo težkih za vso družino. Takšen razhod je vedno boleč in pušča posledice: pri meni v obliki neprespanih noči," je iskreno zapisala na družbenih omrežjih, "toda življenje gre naprej, s tem pa pridejo tudi novi izzivi."

Karoline Preisler

Preislerjeva se namerava iz dežele Mecklenburg-Pomorjansko, kjer je živela z Reinholdom, preseliti v Berlin in postati sodnica. "Biti javna in zasebna oseba hkrati ni lahko," je sporočila ob novici o tem, da jo je partner zapustil, "obstaja veliko lepših stvari, kot da na naslovnicah časopisov bereš o novem dekletu svojega bivšega partnerja."

Nekdanja pornoigralka želi zdaj postati političarka

Reinhold je novo partnerico spoznal med mentorskim programom, ki ga organizira stranka FDP in v okviru katerega se je nekdanja pornoigralka podala na novo karierno pot - kandidirala bo na lokalnih volitvah. Ko sta se junija srečala, je Semmelhaackova to tudi objavila na Instagramu:

Da sta v razmerju, je Reinhold potrdil v torek s skupno fotografijo na družbenih omrežjih. Kot je pojasnil, sta v intervjuju za enega od nemških časopisov tudi uradno potrdila, da sta skupaj.

"Zelo sva srečna, veselijo naju čestitke in pozitivni odzivi, ki jih dobivava tako iz Nemčije kot iz drugih držav," je zapisal na Instagramu, "senzacionalistični zapisi o naju me presenečajo, saj sem mislil, da smo to že prerasli. Zaradi ljubezni se nama ni treba opravičevati."