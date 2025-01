Tomiko Itooka je umrla zaradi starosti. Rodila se je 23. maja 1908 v Osaki kot najstarejša izmed treh otrok, v Ashiyo pa se je preselila pred 30 leti. Kot najstarejša živeča oseba na svetu je bila vpisana tudi v Guinnessovo knjigo rekordov.

"V svojem dolgem življenju nam je dala veliko poguma in upanja. Še enkrat se ji zahvaljujemo in izrekamo iskreno sožalje njeni družini in bližnjim," je ob njeni smrti dejal župan mesta Ashiya Ryosuke Takashima.

Japonska je sicer ena od držav s povprečno najstarejšim prebivalstvom, ki se še vedno naglo stara. Veliko prebivalcev v tej državi je starejših od sto let, septembra lani jih je bilo več kot 95 tisoč.