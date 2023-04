71-letna "kraljica fitnesa": Nikoli ni prepozno

Losangeleška inštruktorica fitnesa Wendy Ida je pri 71 letih lastnica več Guinnessovih rekordov, med drugim je tudi najstarejša aktivna inštruktorica fitnesa na svetu. Vitalna Američanka, ki ji mnogi prisodijo nekaj desetletij manj, kot jih ima, pa ni že od nekdaj navdušenka nad telovadbo.

Pravzaprav se je s tem začela ukvarjati dokaj pozno, prvič je v fitnes stopila pri 43, potem ko je zapustila nasilnega partnerja in se s tremi otroki z vzhodne obale ZDA preselila na zahodno. Zaradi zasebne stiske se je pogosto tolažila s hrano in kopičila kilograme, ko se je tehtnica ustavila pri 90 kilogramih, pa se je odločila, da mora nekaj spremeniti.

Foto: wendyidafitness/Cover Images

Telesna vadba je postala izpustni ventil za negativno energijo, obenem so se topili kilogrami, mišice pa krepile. Izgubila je več kot 30 kilogramov in si zgradila samozavest, ki ji je do takrat manjkala.

Zatem je življenje posvetila temu, da pomaga in na podobno pot spravi tudi druge ženske. Zgradila je pravi fitnes imperij in nič ne kaže, da se bo kmalu ustavila. Njen recept za uspešno spremembo življenjskega sloga? "Treba je začeti postopoma, obenem pa beseda 'ne' zame ne obstaja," je povedala, "vsakdo lahko svoje telo ohranja karseda zdravo ne glede na starost in okolje, iz katerega prihaja."

Foto: wendyidafitness/Cover Images

Sama se ukvarja z raznoliko paleto telesnih vadb, od sobnega kolesa do pohodov v naravi in plesa, vaj za moč, gibčnost in ravnotežje. Skrbno načrtuje tudi svojo prehrano, izogiba se mesu in mlečnim izdelkom in se prehranjuje predvsem z zelenjavo in ribami. Ob tem pa poudarja, da se bistvo zdravja skriva v glavi – samozavest in odločnost sta ključni, da vztraja pri zdravih navadah.

