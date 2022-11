Že 15 minut zadihanosti na teden vam lahko podaljša življenje

Če v tednu najdete vsaj 15 minut za aktivnost, ki vam pospeši srčni utrip, boste v primerjavi s tistimi, ki nikoli ne telovadijo, precej zmanjšali tveganje za prezgodnjo smrt. Tako so pokazali izsledki raziskave, ki jo je konec oktobra objavila zdravstvena publikacija European Heart Journal.

Raziskovalci so v študiji sedem let spremljali telesno aktivnost okoli 72 tisoč Britank in Britancev, starih med 40 in 69 leti, ki ob začetku študije niso imeli nobene srčno-žilne bolezni ali raka.

Foto: Pexels

Izsledki so pokazali, da že od 15 do 20 minut telovadbe na teden skoraj prepolovi tveganje za prezgodnjo smrt v primerjavi z ljudmi, ki ne telovadijo, pri 60 ali več minutah telovadbe tedensko pa je to tveganje še občutno nižje.

Za blagodejne učinke na zdravje oziroma dolgoživost vam niti ni treba v fitnes, so ob tem poudarili raziskovalci, zdravju koristne so že vsakodnevne aktivnosti, ki vam poženejo kri po žilah, denimo hoja, vrtnarjenje in drugi zahtevnejši opravki.

Foto: Pexels

"Telovadbo lahko nadomesti vsaka telesna aktivnost, če jo opravljamo v hitrejšem tempu ali pri višji intenzivnosti," je za revijo Time pojasnil vodja raziskave Matthew Ahmadi z univerze v Sydneyju. Kaj pomeni "telovadba", je odvisno od posameznikove telesne pripravljenosti, je še dejal, ob tem pa pojasnil, da je znak, da ste na dobri poti, če ste med aktivnostjo preveč zadihani, da bi se pogovarjali.

