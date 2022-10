Če vsak dan naredite toliko korakov, se ne boste redili

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hoja je najlažji način, kako v svoj vsakdan vpeljati telesno aktivnost. Toda koliko je treba prehoditi, da se bo to poznalo na našem zdravju in telesu?

Ljudje v odrasli dobi si v povprečju vsako leto naberejo od pol do enega kilograma odvečne teže, kar lahko sčasoma nanese že kar nezdravo številko. To pa je mogoče preprečiti že, če v svoj vsakdan vključite hojo.

Nova študija, ki so jo v ZDA izvedli Nacionalni inštituti za zdravje, je pokazala, da lahko to počasno nabiranje kilogramov skozi leta ustavite, če vsak dan naredite med osem tisoč in devet tisoč koraki, še bolje pa je, če jih dosežete deset tisoč.

Foto: Unsplash

Vsakodnevna hoja ne bo omejila le naraščanja vaše teže, ampak lahko zmanjša tudi stopnjo sladkorja v vaši krvi in s tem tveganje za razvoj sladkorne bolezni, prav tako lahko na ta način znižate svoj krvni tlak.

Redna telesna aktivnost v obliki vsakodnevne hoje lahko tudi omili težave s spalno apnejo in zgago, je še pokazala raziskava.

"Magične" številke korakov vam ni treba doseči v kosu, ampak jih lahko nabirate čez dan, so dodali raziskovalci, pri tem pa vam bo v pomoč števec korakov, ki ga imajo na primer pametne ure, pa tudi praktično vsak pametni telefon, če ga seveda med hojo nosite s seboj.

Foto: Unsplash

Pa tempo hoje? Bolj ko je intenziven, bolje bo za vas, a ob tem raziskovalci poudarjajo, da aktivnost prilagodite svojim zmožnostim. Če ne drugega, lahko zaradi preveč intenzivnega tempa izgubite voljo za gibanje. Naj bodo vaši cilji dosegljivi, prilagodite jih svojim zmožnostim, so poudarili raziskovalci, že pol ure zadihanosti na dan vam bo dobro delo.

Oglejte si še: