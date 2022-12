Vse več posameznic v skrbi za zdrav in mladosten videz kože jemlje prehranske dodatke, ki vsebujejo kolagen . Ta je namreč pomemben gradnik naše kože in je odgovoren za njeno čvrstost, elastičnost, hidracijo ter proizvodnjo novih kožnih celic. Več, kot je v koži kolagena, bolj mladostna in sijoča je koža. Od 25. leta dalje ga je vsako leto za 1,5 odstotka manj. Takrat se že lahko pojavijo prvi znaki staranja kože, od malih gub do suhe in na otip bolj hrapave kože. Zmanjšana količina kolagena se kaže tudi v izsušenih in poškodovanih laseh ter lomljivih nohtih.

Kaj vpliva na staranje kože?

Naravni upad sposobnosti telesa, da regenerira celice, in tudi vpliv okolja, kot so UV-žarki, mraz, veter, onesnaženost zraka, negativno delujeta na kožo in povzročita njeno suhost ter hrapavost. Taka koža postane bolj dovzetna za nastanek novih gub in poškodb. S svojim načinom življenja in vsakodnevnimi navadami − od tega, kako zdravo se prehranjujete, koliko vode dnevno popijete, kakšne so vaše razvade do tega, kako negujete svojo kožo in koliko lepotnega spanca si dnevno privoščite − vplivate na zdravje in videz kože. Prav tako prekomeren stres lahko poruši ravnovesje vitalnih funkcij kože in povzroči vidne znake staranja. Na pojav prvih gubic vpliva tudi izguba kolagena, ki začne upadati po 25. letu.

Z redno nego lahko vplivate na bolj zdrav videz kože. Foto: Getty Images

Dodatek kolagena – je to nov vir mladosti?

Kolagen si utira pot v številne izdelke in dodatke za nego kože. Verjetno ste slišali dobre zgodbe o tem, kakšna je njegova sposobnost: da podpira in obnavlja kožo, kosti, lase, nohte … Preden posežete po naslednjem izdelku, nadaljujte branje, da boste lažje razumeli njegov pomembni vpliv na zdrav videz kože, las in nohtov.

Kolagen je beljakovina, ki ima pomembno vlogo pri izgradnji in podpiranju številnih tkiv v našem telesu. V mladosti telo proizvede kolagen samostojno in tako skrbi za lep videz kože, optimalno stanje kosti, hrustanca in vezivnih tkiv. Z leti se produkcija kolagena zmanjšuje, koža tako postane manj elastična in prožna, postopoma na obrazu nastajajo tudi gube in fine linije.

Prve gubice se lahko pojavijo že kmalu po 25. letu starosti. Foto: Shutterstock

Načini, kako povečati tvorbo kolagena

Če torej želimo ohranjati normalno delovanje kože in obdržati mladosten videz, je treba iti korak dlje od tradicionalne nege kože s kozmetičnimi izdelki, ki delujejo le na površini kože. Zdrava in lepa koža je namreč tista koža, ki je nahranjena od znotraj. V zadnjem času vse več dermatologov poudarja pomen pristopa k negi kože od znotraj, s čimer podpremo vitalne funkcije kože v globljih plasteh, pri tem pa ima ravno povečana tvorba kolagena pomemben vpliv.

Obstaja več načinov, kako povečati tvorbo kolagena: od pitja kostne juhe, ki mora biti pravilno kuhana, uživanja uravnotežene prehrane in lokalnih pridelkov z vsebnostjo kolagena, vnosa vitamina C, ki pomembno vpliva na nastanek kolagena, pa vse do izogibanja kajenja in sončenja, ki zavirata njegovo tvorbo.

Nekatere raziskave kažejo, da lahko uživanje prehranskih dodatkov s kolagenom vidno prispeva k lepšemu videzu kože ter zdravju las in nohtov. Prehranski dodatek Skinage Collagen PRESTIGE 10.000 zagotavlja napredek pri negi kože "od znotraj", saj v svoji formulaciji združuje šest močnih aktivnih sestavin, ki delujejo sinergijsko, da dosežejo kožo tudi na celični ravni.

Izdelek z najmočnejšim odmerkom kolagena na tržišču Skinage Collagen PRESTIGE 10.000 vsebuje kolagen Naticol®, hidroliziran morski kolagen tipa 1 v kombinaciji s ključnimi sestavinami, ki jih koža naravnost obožuje. Kolagen Naticol® je pridobljen iz divje ulovljenih rib toplih morij in se pridobiva pod strogimi pogoji. Skinage Collagen PRESTIGE 10.000 ščiti celice pred oksidativnim stresom, koži pa zagotavlja hitrejšo obnovo. Zasnovan je s poudarkom na praktičnosti, saj je tekoča oblika enostavna za uporabo in se hitro absorbira, kar prispeva k lepoti kože na dolgi rok. Klinično je dokazano, da šesttedensko uživanje kolagena Naticol® v priporočenih odmerkih zmanjša videz gub in izboljša čvrstost kože obraza. Skinage Collagen PRESTIGE 10.000 najdete v posamičnih pakiranjih po 500 ml ali v paketu 2 + 1. Prijeten okus gozdnih sadežev osveži dan, zato postane nepogrešljiv del vsakodnevne lepotne rutine. Poskusite ga in se tudi vi prepričajte, kako se vaša koža spreminja in postaja bolj sijoča, napeta in gladka.

Kolagen vidno pomaga zgladiti gube in povečati elastičnost kože

V zadnjem desetletju so raziskave na področju staranja kože pokazale, da je glavna razlika med mlado in staro kožo v tvorbi kolagena. Pomanjkanje kolagena vodi v hitrejšo degeneracijo kože, ki postane krhka in izgubi sposobnost vzdrževanja hidracije. Ohranjanje zdravja in strukture kože je zato ključno za reševanje kožnih težav in lahko dramatično prispeva k mladostnemu in zdravemu videzu kože.

Osnovna naloga kolagena je, da pomaga pri obnovi strukture naše kože. Ko se staramo, se kolagenska tkiva v našem telesu zmanjšajo, posledično koža postaja pusta in izsušena. Poleg tega s staranjem telo izgublja sposobnost proizvajanja kolagena. Redno uživanje prehranskih dodatkov s kolagenom pozitivno učinkuje na kožo. Foto: Shutterstock

Raziskave tudi kažejo, da je najučinkovitejši način za vzdrževanje kolagena, povečanje proizvodnje kolagena z jemanjem kolagenskih peptidov, ki lahko služijo za nadomestitev tistega, kar začne primanjkovati vašemu telesu, ko se starate, poleg tega podpirajo splošno zdravje.