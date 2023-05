Slovenska strokovnjakinja za zveze organizira istospolno križarjenje po Dalmaciji

Pleškova, lastnica agencije Aglaia, prve certificirane agencije za zmenke v Sloveniji, se s povezovanjem heteroseksualnih oseb ukvarja že dalj časa, svojo ponudbo pa se je zdaj odločila razširiti tudi na istospolno usmerjene.

Vsako stranko spozna osebno

"Skladno s časom, v katerem živimo, ponujam povsem nov pristop povezovanja samskih skozi strokovno storitev, pristop in aktivnosti. Vse delamo izključno na osebni ravni. Ne glede na to, ali gre za heteroseksualne ali istospolno usmerjene osebe, je moje poslanstvo precej jasno – zagotavljati kakovostne storitve resnim moškim in ženskam, ki si želijo kakovostnega partnerskega odnosa," je Milena Pleško povedala za dalmatinski portal.

Kot je dodala, so storitve, ki jih ponuja, uveljavljene po vsej Evropi: "Vsako stranko spoznam osebno, poznam tudi njen življenjski slog, želje in pričakovanja. V procesu ustvarjanja partnerskega odnosa z drugo osebo kot strokovnjakinja spodbujam in svetujem, pomagam in podpiram, da združitev uspe in obrodi sadove. Model partnerskega združevanja temelji na edinstveni mešanici psiholoških principov in strokovnih nasvetov, kar mi omogoča natančno prepoznavanje vrednot in ciljev. Z izbranim pristopom določim najprimernejše kandidate, ki izpolnjujejo najstrožje zahteve."

Križarjenje se sicer začenja 10. in konča 17. junija. Kot še poudarja Pleškova, bo program križarjenja izjemno pester: "Organiziramo fantastično tekmovanje v mokrih majicah, večerne hitre zmenke, pa tudi večer odprtega odra, na katerem bodo naši udeleženci pokazali svoje talente skozi ples, petje ali kakšno drugo odrsko znanje. Načrtujemo tudi limbo ples, ekipne igre v vodi, tekmovanje v najlepšem skoku v vodo in t. i. kapitanske večerje, na katerih boste lahko poskusili okusne jedi ter uživali v nežni dalmatinski glasbi, hrani in pijači."

