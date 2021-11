Povprečne dolžine penisov po državah: kje so Slovenci?

Če ste se kdaj vprašali, kako obdarjeni so Slovenci v primerjavi z drugimi državami po svetu, lahko to zdaj preverite.

"Klišeji in napačne informacije pogosto vplivajo na to, kako moški dojemajo svoje spolovilo," pravijo avtorji spletne strani allsizesmatter.com, na kateri najdete interaktivni zemljevid s podatki o povprečni velikosti penisov prebivalcev skorajda vseh držav na svetu.

Slovenci pred Italijani, a za Avstrijci, Madžari in Hrvati

Iz objavljenih podatkov izhaja, da penis povprečnega Zemljana v dolžino meri 13,8 centimetra, Slovenci pa naj bi bili s 14 centimetri nekoliko nadpovprečni.

Kaj pa v primerjavi s sosednjimi državami? Za Slovenijo se je uvrstila le Italija, kjer naj bi povprečna dolžina penisa merila 12,5 centimetra. V Avstriji so v povprečju namerili 14,2 centimetra, na Madžarskem 14,7 centimetra, na Hrvaškem pa 14,8 centimetra.

Na prvem mestu Ekvador

Od države do države je sicer razpon mer precej širok. Najbolj obdarjeni s povprečno dolžino 17 centimetrov naj bi bili prebivalci Ekvadorja, sledijo prebivalci Gane, Libanona, Kameruna in Sudana. Pri repu lestvice pa so z dobrimi desetimi centimetri prebivalci Kambodže, Laosa, Nepala in Tajske.

A je te podatke treba brati z nekaj zadržka: po navedbah avtorjev spletne strani so namreč podatki večine tistih z zadnjih mest lestvice pridobljeni iz zdravstvenih raziskav oziroma meritev, medtem ko so v vseh najvišje uvrščenih državah moški dolžino svojih penisov sporočili sami.

