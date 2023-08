Pomlajevanje obraza: čim bolj naraven in svež videz čim dlje

Oglasno sporočilo

Obraz je tisti del telesa, na katerem se najprej opazijo posledice staranja. Koža z leti izgublja elastičnost in kolagen, se tanjša, prav tako se zmanjšuje volumen mehkih tkiv obraza. Posledica tega je nastanek manjših in večjih gub. Zmehčana in stanjšana tkiva se čedalje težje upirajo gravitaciji, zato lahko nastanejo vrečke na področju spodnje čeljusti, nakazane gube se poglobijo, polna lica usahnejo, koža na vratu izgubi napetost. Na Kliniki Božikov smo zato preverili, po katerih posegih za pomlajevanje videza je največ povpraševanja.

Obraz je tisti del telesa, na katerem se najprej opazijo posledice staranja. Foto: Klinika Božikov

Facelift prinaša najboljše in najbolj dolgotrajne rezultate

Doc. dr. Krešimir Božikov, specialist estetske, plastične in rekonstruktivne kirurgije in ustanovitelj Klinike Božikov Foto: Klinika Božikov Na Kliniki Božikov slovijo po odličnih rezultatih kirurškega pomlajevanja obraza, saj dr. Krešimir Božikov spada med vodilne strokovnjake za faceliftinge v Sloveniji. "Treba se je zavedeti, da po določeni starosti najboljše in najbolj dolgotrajne rezultate pomlajevanja obraza prinaša kirurški poseg, torej facelift. Poseg je primeren za ženske in moške, običajno po petdesetem letu. S faceliftom odstranimo odvečno kožo na obrazu, prerazporedimo povešene mišice in odstranimo maščobna nakopičenja, zgladimo lahko tudi linijo spodnje čeljusti in vratu, dvignemo lica ter zmehčamo gubi med nosom in ustnico. Po posegu je lahko pacient videti od deset do petnajst let mlajši, v nekaterih primerih lahko tudi več," poseg opisuje doc. dr. Krešimir Božikov, specialist estetske, plastične in rekonstruktivne kirurgije ter ustanovitelj Klinike Božikov. A hkrati dodaja, da facelift v Sloveniji še vedno – tudi zaradi daljšega časa okrevanja – velja za izjemno drastičen poseg, tako rekoč skoraj tabu, medtem ko je v tujini, še zlasti v ZDA, eden najpogostejših kirurških posegov za pomlajevanje obraza.

Kirurška korekcija zgornjih vek (blefaroplastika) je čedalje bolj priljubljena, saj prinaša odprt pogled ter mladosten, spočit, prijazen in veder videz. Foto: Klinika Božikov

Korekcija vek čedalje bolj priljubljen poseg za pomlajevanje videza

Dr. Katarina Živec, specialistka estetske, plastične in rekonstruktivne kirurgije na Kliniki Božikov Foto: Klinika Božikov Med manj obsežnimi invazivnimi kirurškimi posegi pomlajevanja obraza je od epidemije covida opaziti izrazit porast korekcije vek oz. blefaroplastike. Gre za izjemno priljubljen kirurški poseg pomladitve oči, ki, kot vemo, še kako pomembno vplivajo na to, kako smo videti. Povešene veke in odvečna koža lahko otežujejo nanos ličil/senčil ali celo zastirajo pogled in človeka postarajo za kar nekaj let. Z zgornjo blefaroplastiko se doseže odprt pogled ter s tem mladosten, spočit, prijazen in veder videz. "Za poseg, ki se izvaja v lokalni anesteziji in ki mu v prid govori tudi relativno kratek čas okrevanja, to je od sedem do deset dni, se odločajo ženske in moški vseh starosti, nad rezultati in osveženim videzom, ki ga prinese, pa so preprosto navdušeni," je svoje izkušnje z nami delila dr. Katarina Živec, specialistka plastične, estetske in rekonstruktivne kirurgije na Kliniki Božikov.

Neinvazivni posegi za svež in pomlajen videz: na prvem mestu še vedno dermalna polnila in botoks

Če je že omenjeni facelift poseg, ki pride v poštev po 50. letu starosti, pa se do takrat večina ljudi, tako žensk kot moških, odloča za t. i. neinvazivne metode pomlajevanja. Med njimi jih največ posega po dermalnih polnilih in botoksu. S prvimi se nadomešča izgubljeni volumen tkiv v spodnjih dveh tretjinah obraza, torej v predelu ličnic, ustnice in brade, medtem ko se z drugim omeji delovanje obraznih mišic v zgornji tretjini obraza, torej na čelu, med obrvmi in okoli oči. Pri tem velja poudariti, da trend čim bolj naravnega in svežega videza velja tudi za posege pomlajevanja obraza. Velike ustnice in obrazi, napihnjeni od dermalnih polnil ter zabetonirani od ogromnih količin botoksa, so dandanes preteklost. Kot pravi Urša Fratnik Florijančič, specialistka dermatovenerologije na Kliniki Božikov, se tako dermalna polnila kot tudi botoks aplicira po načelu uravnoteženega, naravnega videza in pogosto po načelu manj je več. Tako estetski strokovnjaki posegajo po aplikacijah t. i. baby botoksa, ki še vedno omogoča premikanje čela in oči, ter polnilih v takšnih količinah, da je volumen ličnic ali ustnic tako diskretno dopolnjen, da to morda opazi le najboljša prijateljica.

Dermalna polnila in botoks sicer še vedno zavzemajo najvišja mesta pri neinvazivnem pomlajevanju obraza, a se jih aplicira po načelu manj je več. Foto: Klinika Božikov

Kaj pa koža? Lasersko pomlajevanje kože je obvezno.

Urša Fratnik Florijančič, specialistka dermatovenerologije na Kliniki Božikov, je ena izmed vodilnih specialistk za laserske posege v Sloveniji. Foto: Klinika Božikov Če primerjamo učinke pomlajevanja obraza z botoksom in dermalnimi polnili, s katerimi se vpliva na oblike obraza in globlje strukture, pa z njimi na primer ni mogoče izboljšati kakovosti kože. To je izvedljivo z laserjem. "S pomočjo različnih laserjev, ki jih imamo v našem laserskem centru, lahko odpravimo pigmentne madeže, razširjene žilice, solarne lentige, seboroične keratoze, starostne pege … Odstranimo lahko celo paleto različnih kožnih tvorb, uspešno obravnavamo neenakomeren ten kože, zdravimo razširjene pore, brazgotine po aknah, hkrati pa vplivamo tudi na izluščenje povrhnjih odmrlih celic in hitrejšo obnovo zgornjih plasti kože," razlaga specialistka dermatovenerologije na Kliniki Božikov Urša Fratnik Florijančič, ki je tudi ena izmed vodilnih specialistk za laserske posege v Sloveniji. Laserski posegi pomlajevanja kože so izjemno priljubljena metoda pomlajevanja obraza, pri čemer pa je treba vedeti, da so terapije omejene na obdobje med pozno jesenjo in zgodnjo pomladjo, saj se je treba po laserskem posegu vsaj še tri tedne strogo izogibati soncu.

Najbolj priljubljen laserski poseg je iLumi4

Med najbolj priljubljene laserske terapije obraza na Kliniki Božikov trenutno spada terapija iLumi4, večplasten estetski tretma pomlajevanja in osvežitve videza kože obraza, ki so ga razvili sami. "Poseg na svojevrsten in selektiven način kombinira svetovno priznane in uveljavljene posege, kot so Light & Bright TM, Starwalker laser facial in nekoliko tudi Fotona 4D,® saj pri posegu uporabimo vse naštete laserje. iLumi4 je njihova nadgradnja – kombinacija vseh naštetih posegov nam omogoča, da ga prilagodimo potrebam vsakega posameznika," tretma opisuje dr. Fratnik Florijančičeva, ki ga tudi izvaja. Terapija, ki jo sestavlja kombinacija različnih laserjev v štirih korakih, je primerna za širok spekter kožnih problematik, predvsem za odpravo hiperpigmentacij (starostne in sončne lise) in neenakomernega tena kože, za odstranjevanje žilic in rdečine ter za izboljšanje sijaja in napetosti kože. Po posegu se opazi tudi izboljšanje teksture kože, zmanjšanje por in brazgotin, dodaja dr. Fratnik Florijančičeva. Kot še opisuje dermatologinja, so pacienti nad rezultati navdušeni, saj prinaša popolno regeneracijo in pomladitev kože, ne glede na to, katera problematika kože je v ospredju, drobne gube, rdečina, hiperpigmentacije, žilice, razširjene pore, akne ali neenakomeren ten kože. Treba je vedeti, da tudi iLumi4 terja določeno okrevanje: rdečina po posegu lahko traja od dva do tri dni in morebitna oteklina, če se pojavi, lahko traja od tri do štiri dni, izjemoma več. Po desetih dneh je videti prvi rezultat posega na koži, ki se nato še izboljšuje. Za optimalno vzdrževanje rezultata se nato priporoča dve terapiji na leto.

Do mladostnega videza s pomočjo visoke tehnologije

Če spadate med tiste, ki injekcijam niso naklonjeni, rešitev predstavljajo aparati za nekirurško pomlajevanje obraza. Na Kliniki Božikov imajo najsodobnejše visokotehnološke aparate, ki so se – kot pravijo – izkazali za najučinkovitejše na svojem področju.

Med najbolj priljubljene laserske terapije obraza na Kliniki Božikov trenutno spada terapija iLumi4, večplasten estetski tretma pomlajevanja in osvežitve videza kože obraza, ki so ga razvili sami. Foto: Klinika Božikov

InMode Morpheus 8 trenutno predstavlja najnovejšo, najsodobnejšo in najnaprednejšo radiofrekvenčno tehnologijo za zdravljenje kože in pomlajevanje videza. Nanjo prisegajo zvezdnice svetovnega formata, kot so Chrissy Teigen, Kim Kardashian, Cynthia Bailey, Emma Roberts in Paula Abdul. Terapija temelji na frakcionirani bipolarni radiofrekvenci. "Z radiofrekvenčnim tokom, ki ga dovajamo v podkožna tkiva, spodbudimo in pospešimo tvorbo kolagena ter preoblikujemo tkiva na celični ravni, z izoliranimi mikroiglicami prebadamo kožo, dovajamo radiofrekvenčno energijo v želeno plast kože in hkrati spodbudimo obnavljanje celic kože na površini. InMode Morpheus8 je tako učinkovit v primerih, kot so glajenje drobnih gub nad zgornjo ustnico in okoli ust, glajenje gub na čelu, spodnji veki, zategovanje kože na spodnjem delu obraza in v predelu podbradka, glajenje drobnih in srednje globokih gub na obrazu, vratu in dekolteju ter tudi vidno izboljšanje teksture kože," terapijo opisuje Uršula Koblar, estetska terapevtka na Kliniki Božikov.

Prva pomembna prednost neinvazivnih terapij pomlajevanja obraza je, da ne zahtevajo okrevanja, stranke jih lahko opravijo kadarkoli in se po njih tudi takoj vrnejo k vsakodnevnim opravilom. Druga pa so seveda rezultati, ki jih prinašajo. Foto: Klinika Božikov

Zelo vroč aparat za pomlajevanje obraza je Ultraformer III, ki temelji na visokofrekvenčni tehniki mikrofokusiranega ultrazvoka (HIFU), ki deluje na različne plasti obraza. "Je izredno učinkovit, z njim izvajamo t. i. nekirurški facelift. Primeren je predvsem za ženske po 35. letu, ki jim upada koža na obrazu. Z mikrofokusiranim ultrazvokom tridimenzionalno stimuliramo nastajanje novega kolagena ter zategnemo tkiva kože in podkožja. Okrevanja po terapiji ni, izvede pa se samo ena terapija. Prednost te terapije je, da se lahko izvaja vse leto, saj ostane površina kože intaktna," Ultraformer III opisuje Koblarjeva.

Med minimalno invazivnimi terapije za pomlajevanje obraza Koblarjeva izpostavlja še medicinski microneedling, na katerega prisegajo številne stranke Klinike Božikov: "Pri tej terapiji s posebnim aparatom Dermapenom 4 s številnimi drobnimi iglicami prebadamo površino kože. S tem dosežemo mikropoškodbe kože, s katerimi spodbudimo nastajanje kolagena in elastina ter obnovo kože. Tako se koža z naravnim procesom regeneracije pomlajuje. Večkratno povečana struktura kolagena kožo tudi zgosti ter na ta način zmanjšuje videz brazgotin in drobnih gub."

Uršula Koblar, estetska terapevtka na Kliniki Božikov Foto: Klinika Božikov

Na Kliniki Božikov poudarjajo, da se skrb za lep obraz začne pri pravilni negi kože, k čemur pa je potreben celovit pristop, od uporabe ustreznih in dovolj kakovostnih kozmetičnih izdelkov do terapij, s katerimi se kožo redno in ustrezno neguje in vzdržuje. "Prva pomembna prednost vseh neinvazivnih terapij je, da ne zahtevajo okrevanja, stranke jih lahko opravijo kadarkoli in se po njih tudi takoj vrnejo k vsakodnevnim opravilom. Druga pa so seveda rezultati, ki jih prinašajo. Pri tem je treba vedeti, da je v večini primerov za optimalen učinek potrebnih več ponovitev terapij ali pa kombinacije različnih terapij, kaj in koliko, je odvisno od posamezne terapije in specifik obraza posameznika," pojasnjuje Uršula Koblar, estetska strokovnjakinja na Kliniki Božikov.

Med terapijami, ki so namenjene negi kože, prednjači terapija Aquapure II, ki je po besedah Koblarjeve najboljša izbira za globinsko čiščenje in osvežitev kože obraza ter primerna za stanja, kot so neenakomeren ten kože, mastna koža, zamašene pore, dehidrirana ali suha koža, drobne linije in gubice. Ena izmed novejših in zelo priljubljenih terapij je tudi biorevitalizacija kože s PRX-T33, po kateri posegajo vsi, ki želijo preventivno delovati na staranje kože. Patentiran gel PRX-T33, ki se na kožo nanaša s posebno masažno tehniko, spodbudi regeneracijo kože na naraven način, upočasni staranje kože, kožo napne in zgladi ter prinaša takojšnje in dolgotrajne rezultate, kot so sijoča koža in bolj enakomeren ten. "Ker tretma prinaša takojšen učinek, ki je viden v skinboostingu kože, je še posebej iskan pred različnimi posebnimi dogodki, na katerih želijo biti naše stranke še posebej samozavestne v svoji koži," dodaja Koblarjeva.

Kako izbrati ustrezen pomlajevalni poseg za svoj obraz?

Pri neinvazivnih terapijah pomlajevanja obraza je treba vedeti, da je v večini primerov za optimalen učinek potrebnih več ponovitev terapij ali pa kombinacije različnih terapij. Kaj in koliko, je odvisno od posamezne terapije in specifik obraza posameznika. Foto: Klinika Božikov

Ker vsi posegi niso primerni za vse ljudi, je v primeru kirurških posegov obvezen posvet oz. pregled pri zdravniku. Posvet je priporočljiv tudi pred neinvazivnimi terapijami, pri estetskih terapevtkah na Kliniki Božikov je brezplačen. Kot pravijo, si za izbiro ustrezne terapije velja vzeti pol ure časa za pregled, saj je v množici najrazličnejših terapij in ponudbe na trgu težko izbrati najbolj primerno in učinkovito zase. To velja prepustiti ustrezno usposobljenim strokovnjakom.

Naročnik oglasnega sporočila je Božikov d.o.o.