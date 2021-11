Moški z največjim penisom ima dovolj nadlegovanja

Jonahu Falconu, moškemu z največjim penisom na svetu, je dovolj, da mora svojo moško obdarjenost ves čas dokazovati in kazati. "Na živce mi gre, da se moram pred ljudmi slačiti in kazati svoj penis."

Jonah Falcon ima poseben dar, ki mu ga zavidajo številni moški. Mati narava ga je namreč obdarila z velikim spolnim organom, a je 34 centimetrov dolg penis pogosto tudi nadloga. "Da imam tako velik penis, bi lahko pomenilo, da sem slaba oseba, egoist, porno zvezda ali pa da sem neumen," je povedal 51-letni igralec, katerega penis v erekciji meri 34 centimetrov, kar je toliko kot kipec oskarja. A igralec ima tega dovolj. "Na živce mi gre, da ljudje želijo od mene, da si ga pred njimi izmerim. To sem naredil že desettisočkrat in zdaj imam tega dovolj," je povedal igralec med gostovanjem v oddaji This morning.

Kljub temu je Falcon navdušil voditelja in jima pokazal fotografijo svojega titanskega "Johnyja", da jima ni bilo treba preveč uporabljati domišljije. Glede na njun odziv ni potrebno veliko domišljije.

Odkar je bil Johan Falcon leta 1999 v dokumentarnem filmu imenovan za lastnika največjega penisa na svetu, uživa v slavi in ​​seksu. Na žalost rekord ni uraden, saj Guinness takšnih faličnih podvigov ne preverja.

Odkriti biseksualec je pred časom povedal za Sun, da je v svoji postelji gostil porno zvezde, igralce in celo z oskarji nagrajene filmske igralce.

"To ni bila Meryl Streep - pustimo to," se je pošalil Falcon.

"Pravi kompliment zame je, ko porno igralci in igralke pravijo, da imam večjega od vseh partnerjev, ki so jih imeli," se je pohvalil ponosni fant.

Kljub temu, da je zavidljivo obdarjen, Falcon dodaja, da je njegov penis negativno vplival na njegovo igralsko kariero.

"To je hendikep zame, saj me ljudje nočejo zaposliti. Preverijo, kdo sem, in nato dodajo, da me ne morejo uporabiti, saj sem znan po velikosti penisa."