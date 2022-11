Bliža se otvoritvena slovesnost svetovnega nogometnega prvenstva v Katarju, a še vedno ni povsem jasno, kako bo videti. Za zdaj je nastop na odprtju potrdil le Jungkook, član južnokorejske skupine BTS, medtem ko vrsta drugih svetovnih zvezdnikov zavrača možnost, da bi jih videli v Katarju.

Zadnja v vrsti je angleška popzvezdnica kosovskega rodu Dua Lipa, ki se je v ponedeljek oglasila na Instagramu in zapisala: "Trenutno se pojavlja veliko govoric, da naj bi nastopila na otvoritveni slovesnosti svetovnega prvenstva v Katarju. Ne bom nastopala in za nastop se nisem nikoli dogovarjala."

Dodala je, da bo Katar "z veseljem obiskala, ko bodo izpolnili obljube o spoštovanju človekovih pravic, ki so jih dali, ko so postali gostitelji prvenstva".

Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Pred nekaj dnevi je o nastopu v Katarju spregovoril tudi Rod Stewart, ki je razkril, da so mu ponujali precej denarja. "Ne bi bilo prav," je dejal o nastopu v državi, ki sistematično krši človekove pravice, prepoveduje istospolno usmerjenost in izkorišča delavce migrante.

Odkar so zmagali s kandidaturo za gostitelja svetovnega prvenstva, so oblasti v Katarju večkrat obljubile, da bodo izboljšale pogoje, v katerih živijo in delajo delavci migranti. Kljub temu so med gradnjo infrastrukture za prvenstvo človekoljubne organizacije opozarjale, da prihaja do izkoriščanja, zlorab in celo smrti delavcev. Pri Amnesty International so lani v poročilu o stanju v Katarju zapisali: "Kljub sprejetju več pomembnih zakonskih reform Katar še vedno ni izpolnil obljube, da bo prekinil zlorabljanje in izkoriščanje več kot dveh milijonov delavcev migrantov."

