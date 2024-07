"Plesanje, dokler ne vidite sončnega vzhoda, je ritual glasta (festivala Glastonbury, op. p.)," je zapisala pod vrsto fotografij, ki jih je objavila na svojem profilu, med katerimi sta tudi dve z novim izbrancem.

Na eni izmed fotografij jo 34-letni britanski igralec Callum Turner objema in poljublja na lice, na drugi pa skupaj ležita na travi in uživata v pijači.

Dua Lipa, 28-letna pevka albanskega rodu, je bila med najbolj prepoznavnimi glasbeniki, ki so nastopili na glasbenem festivalu Glastonbury. Ta je potekal med 26. in 30. junijem v Somersetu na jugozahodu Anglije. Poleg nje so med glavnimi nastopajočimi bili še skupina Coldplay ter pevki SZA in Shania Twain.

Dua Lipa shared photos with her current boyfriend, Callum Turner, on Instagram for the first time. pic.twitter.com/GTbmFFBRVW — 21 (@21metgala) July 2, 2024

"Nora sta drug na drugega"

Da je pevka znova zaljubljena, je v začetku letošnjega leta prvi poročal portal Page Six. Z novim izbrancem so jo opazili v Los Angelesu na zabavi po premieri serije Masters of the Air, v kateri Turner igra skupaj z Austinom Butlerjem. Vir blizu para je takrat povedal, da je njuno razmerje novo, "vendar sta nora drug na drugega". Kasneje sta se redno pojavljala skupaj v javnosti, vendar razmerja do zdaj nista uradno potrdila.

Turner je zaslovel v vlogi Tezeja Scamanderja v seriji filmov Magične živali (Fantastic Beasts), v glavnih vlogah pa je zaigral tudi v filmih The Only Living Boy in New York in The Last Letter from Your Lover. Pred Lipo je bil štiri leta v razmerju z igralko Vanesso Kirby, s katero sta se razšla leta 2020.

Callum Turner je zaslovel v vlogi Tezeja Scamanderja v seriji filmov Magične živali (Fantastic Beasts). Foto: Guliverimage

S koncertom v Pulju zamudila več kot uro in pol

Dua Lipa pa se je konec minulega leta razšla s 14 let starejšim francoskim režiserjem Romainom Gavrasom, s katerim sta bila skupaj osem mesecev. Pred njim je bila med letoma 2019 in 2021 v razmerju s 24-letnim Anwarjem Hadidom, bratom manekenk Gigi in Belle Hadid.

Pred kratkim se je v okviru evropske turneje, na kateri promovira album Radical Optimism, ustavila v Pulju na Hrvaškem. Nastopila je v tamkajšnji Areni, kjer je na oder prišla več kot uro in pol kasneje, kot je bilo načrtovano. Obiskovalce je potolažila tako, da jih je pozdravila v hrvaščini in dejala: "Dober večer, Pulj."

Dua Lipa se je v okviru evropske turneje, na kateri promovira album Radical Optimism, pred kratkim ustavila tudi v Pulju na Hrvaškem. Foto: Guliverimage

