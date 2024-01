Je pevka albanskega rodu po razhodu znova zaljubljena?

Duo Lipo so opazili na zabavi po premieri serije Masters of the Air.

Duo Lipo so opazili na zabavi po premieri serije Masters of the Air. Foto: Guliverimage

Po poročanju portala Page Six je 28-letna pevka albanskega rodu Dua Lipa po razhodu s 14 let starejšim francoskim režiserjem Romainom Gavrasom znova zaljubljena. Očaral naj bi jo britanski igralec Callum Turner.

Skupaj so ju opazili v Los Angelesu na zabavi po premieri serije Masters of the Air, v kateri Turner igra skupaj z Austinom Butlerjem.

Vir blizu para je za omenjeni portal povedal, da je njuno razmerje novo, "vendar sta nora drug na drugega". "Podprla ga je na premieri njegove nove serije," je dodal vir.

33-letni Callum Turner je zaslovel z vlogo Tezeja Scamanderja v seriji filmov Magične živali. Foto: Reuters

Pred kratkim se je razšla s 14 let starejšim francoskim režiserjem

33-letni Callum Turner je zaslovel v vlogi Tezeja Scamanderja v seriji filmov Magične živali, v glavnih vlogah pa je zaigral tudi v filmih The Only Living Boy in New York in The Last Letter from Your Lover. Pred Lipo je bil štiri leta v razmerju z igralko Vanesso Kirby, s katero sta se razšla leta 2020.

Dua Lipa pa se je pred kratkim razšla s 14 let starejšim francoskim režiserjem Romainom Gavrasom, s katerim sta bila skupaj osem mesecev. Pred njim je bila med letoma 2019 in 2021 v razmerju s 24-letnim Anwarjem Hadidom, bratom manekenk Gigi in Belle Hadid.

Francoski režiser Romain Gavras in Dua Lipa sta se razšla v začetku decembra. Foto: Guliverimage

Preberite tudi: