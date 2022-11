Nesrečni Bartlomiej Dragowski je na srečanju Spezie in Verone obležal v 38. minuti po trku z napadalcem gostiteljev Kevinom Lasagno. 25-letnik je obležal, se v bolečinah zvijal in držal za nogo.

Kako huda je poškodba, uradno še ni znano. Poljski mediji so sprva pisali, da si je zlomil gleženj, pozneje pa, da naj bi šlo za zvin, ob katerem naj bi si strgal vezi.

Kako se je poškodoval Bartlomiej Dragowski:

Nah this is horrible,and its just 7 days before World Cup... Drągowski 💔pic.twitter.com/eNci0Qz9T5