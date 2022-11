Znanstveniki napovedujejo: Svetovni prvak bo ...

Napoved znanstvenikov z univerz v Innsbrucku, Gentu, Luksemburgu, Dortmundu in Münchnu, ki temelji na kombinaciji večjega števila statističnih modelov za moč posamezne reprezentance, vanjo pa so vključili tudi tržno vrednost ekipe ter sociološko-ekonomske dejavnike in druge pomembne dejavnike, pravi, da bodo najhujši tekmec Argentinci, pri katerih je verjetnost za osvojitev naslova 11,2 odstotna.

Se strinjate z znanstveniki? Bo Brazilija svetovni prvak? Da. 3 glasov + 25,00%

Ne. 7 glasov + 58,33%

Me ne zanima. 2 glasov + 16,67% Oddanih 12 glasov

Sledijo evropske reprezentance, med katerimi znanstveniki največ možnosti pripisujejo Nizozemcem (9,7 odstotka), Nemcem (9,2 odstotka) in branilcem naslova iz Francije (9,1 odstotka).

Znanstveniki so po lastni oceni tekme preučili več kot 100.000-krat. Glede na žreb skupin so z vseh zornih kotov večkrat analizirali vsako verjetno tekmo in na ta način določili, kdo naj bi napredoval in kdo naj bi bil končni zmagovalec.

Se bo Neymar z Brazilijo veselil naslova svetovnega prvaka? Foto: Guliverimage

Napovedi tudi grešijo

A ne glede na raziskavo znanstveniki opozarjajo, da napovedi tudi grešijo. "Drugače bi bili nogometni turnirju popolnoma nezanimivi. Mi smo izračunali verjetne dosežke, ne pa zanesljivih rezultatov," dodaja Andreas Groll z univerze v Dortmundu.

Nekaj napovedi v preteklosti se je izkazalo za točne. Pri napovedih, kjer je sodelovala univerza v Innsbrucku, so denimo pravilno napovedali finale evropskega prvenstva 2008 ter da bo Španija osvojila naslov na svetovnem in evropskem prvenstvu 2010 oz. 2012.

Ob vse izračunih pa za Katar velja, da znanstveniki računajo z ekstremnimi podnebnimi pogoji in morda bodo v ekstremnih razmerah podatki, ki so jih znanstveniki uporabili, imeli drugačen učinek.

Preberite še: