Erling, namesto golfa raje igraj za sedmoligaša! #video

Nogometno svetovno prvenstvo, ki se začenja v nedeljo, bo minilo brez nekaj največjih zvezdnikov tega športa. Tudi brez trenutno najbolj vročega napadalca na svetu. Erling Haaland, ki je na 18 tekmah te sezone zabil 23 golov, se z Norveško namreč ni uvrstil v Katar. 22-letnik je do zdaj za reprezentanco na 23 tekmah zabil 21 golov. V kvalifikacijski skupini G so zaostali za Nizozemsko in Turčijo.

"Želim si, da bi igral na prvenstvu. A žal ne bom. Najprej si bom spočil telo in duha, nato pa bom spet začel trenirati," pravi Haaland. Zdaj ga namreč čaka kar mesec brez tekme. Ta teden bo z Norveško še igral prijateljski z Irsko in Finsko, angleška premier liga pa se bo nato nadaljevala 26. decembra. Pep Guardiola je nogometašem Cityja, ki ne igrajo v Katarju, dal dva tedna počitnic, nato pa se bodo petega decembra zbrali v Abu Dabiju. Skupaj z igralci klubske akademije gredo na priprave v tople kraje.

"To je bolj logično, kot da šest tednov igra golf"

Haaland sicer ima možnost, da bi tudi v tem času igral. Prošnjo za enomesečno posojo norveškega napadalca je na naslov Manchestra Cityja namreč naslovil angleški sedmoligaš Ashton United. "Logična poteza. City ne bo igral, mi pa želimo pomagati, da Erling ostane v formi. To je bolj logično, kot da šest tednov igra golf," je povedal trener Ashton Uniteda Michael Clegg. Odgovora iz Manchestra za zdaj niso dobili.

Haalandovi favoriti za Katar 2022 so ...

Brez tekme bo več kot mesec dni. Foto: Reuters Najpogostejše vprašanje v zadnjih dneh v svetu nogometa je, kdo bo svetovni prvak. To so vprašali tudi Haalanda. "Favoriti ... Mislim, da bi morali biti favoriti Brazilija, Argentina, Francija in mogoče Anglija. Ne morem izbrati le enega. Veliko je dobrih ekip. Ja, te štiri."

Nogometaš Manchestra Cityja je sicer svoje reprezentančne misli že usmeril proti naslednjima dvema velikima tekmovanjema. Leta 2024 bo evropsko prvenstvo gostila Nemčija, dve leti pozneje pa bo svetovno prvenstvo v državah Severne Amerike. "Upam, da bom tam z Norveško. To so naše sanje. Vemo, da se je težko uvrstiti na prvenstvo, a upam, da se nekega dne bom." Norveška se na svetovno prvenstvo ni kvalificirala že vse od leta 1998. Do zdaj je na največjem nogometnem tekmovanju igrala samo trikrat, na evropskem prvenstvu pa samo leta 2000, torej tako kot Slovenija.