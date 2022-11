Messi presenetil s svojo izjavo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ko govorimo o kandidatih, vedno govorimo o istih ekipah," je dejal Messi v intervjuju, ki ga je objavila južnoameriška nogometna zveza CONMEBOL. "Če moram nekatere postaviti pred druge, mislim, da so Brazilija, Francija in Anglija nekoliko nad ostalimi," je bil diplomatski in skromen v odgovoru Messi, ki Argentine ne vidi v najožjem krogu favoritov.

Južnoameriška ekipa je naslov svetovnega prvaka osvojila dvakrat v letih 1978 in 1986, Messi pa je leta 2014 zaigral v finalu proti Nemčiji, a ostal brez lovorike.

Petintridesetletni napadalec kluba Paris Saint-Germain, za katerega bi lahko turnir v Katarju bil zadnji mundial, ob tem dvomi, da bo prvak svetovnega prvenstva veliko presenečenje. "Toda svetovno prvenstvo je tako težko in tako zahtevno, da se lahko zgodi karkoli," Messijevo izjavo povzema AFP. Messi je medtem še pojasnil, da se je po težkem prvem letu po selitvi iz Barcelone zdaj popolnoma prilagodil na življenje v Parizu. "Po tem enoletnem procesu, ki je trajal dolgo, sem danes srečen, kjer živim, in z družino uživamo v Parizu," je dejal.

Povsem se je privadil na življenje v Parizu. Foto: Reuters

Korak za korakom

Messi je v nedeljo še igral za PSG, preden se je pridružil argentinskim soigralcem v Abu Dabiju, kjer se je udeležil treninga, odprtega za javnost. "Imamo zelo lepo skupino, ki je zelo razburljiva, vendar razmišljamo o tem, da bi šli postopoma. Vemo, da skupine svetovnega prvenstva niso lahke."

Argentino uvodna tekma na svetovnem prvenstvu čaka 22. novembra proti Savdski Arabiji v skupini C, v kateri sta še Mehika in Poljska. Zadnjo pripravljalno tekmo bo odigrala v sredo v Abu Dabiju proti Združenim arabskim emiratom.

"Upamo, da bomo svetovno prvenstvo začeli na najboljši način, da se bomo soočili z vsem, kar sledi," je dodal Messi.

Napadalec Paris Saint-Germaina je še izpostavil prednost tega, da bo Argentina nastopila z že preizkušenim moštvom, ki je zmagala na lanskem južnoameriškem turnirju Copa America. "Z več igre in časa na igrišču se bolj spoznavaš," je dejal. "Poznamo lastnosti drug drugega in poznamo, kaj je najboljše v vsakem trenutku."

