Kakšen bo praznični december na Obali? To pravijo hotelirji. #video

Bliža se praznični december in v nekaterih obalnih mestih je že začutiti ta duh. Že ta petek bo kot prva v prazničnih lučeh zasvetila Izola, za njo še Koper in Portorož. V mestih bodo tudi tradicionalna silvestrovanja, prav tako svoje goste k sebi vabijo hotelirji.

Kako gledajo na situacijo preteklih dveh let?

"Nekako podobno, kot smo gledali med tekom. Turizem se je že tako ali tako pomikal v neke rezervacije v zadnjem trenutku. Med covid-19 smo se mi naučili še bolj tako razmišljati, ker je bilo težko karkoli planirat za naprej," je povedal Marcel Bešter, vodja hotela Boutique Hotel Portorose.

"Pretekla situacija nam je prinesla veliko izzivov, bili smo zaprti osem mesecev v kosu, tako da bomo potrebovali še nekaj let oz. vsaj dve sezoni, da dobimo ta ritem ponovno in da se začnejo gosti vračati," je povedal Aleš Piščanc iz Grand Koper hotela.

Špica pretekle poletne turistične sezone je bila sicer uspešna, a na Obali se hotelirji in turistični delavci soočajo z izzivi, kako to sezono še podaljšati.

Sezona je bila po planih

"Čeprav ni bilo več bonov, je bila sezona v redu, po planih. Tiste špice so vedno polno zasedene," je dodal Piščanc.

Kot je povedal Bešter, je bil glavna dva meseca sezone hotel praktično polno zaseden, in dodal, da se dejansko malo pred in malo po poletju osredotočijo na konferenčni turizem.

Gostinci se fokusirajo tudi na mesec, ki je pred nami. A, kot pravijo, se je trend glede rezervacij spremenil. Vedno manj je namreč rezervacij vnaprej.

Kakšen december pričakujejo?

"Silvestrovanje je seveda nekaj posebnega, ker so kapacitete omejene. Počasi se polni, mislim da smo nekje na 50 procentov, torej na polovici, zagotovo bomo bili pa polni," je o zasedenosti povedal Piščanc.

"Čez novo leto imamo hotel normalno odprt, odprti smo do 8. januarja, v sklopu tega se pripravlja tudi silvestrska večerja," je povedal Bešter.

Kaj pa pripravljajo za najdaljšo noč v letu?

"Nimamo nobenega dodatnega programa, fokusiramo se samo na večerjo, tudi zaradi same strukture gostov je potem nekako želja vseh, po preteklih pričakovanjih, da gredo potem v mesto," še zaključi Marcel Bešter.

"Živo glasbo, silvestrsko večerjo, nadaljevanje potem v lobbyju z DJ do jutranjih ur. Nič posebnega, ampak za nas je to že velik plus, ker lani smo bili zelo skromni za silvestrovo," je o pripravi in ponudbi na silvestrovo povedal Aleš Piščanc.

Lansko silvestrovo so namreč hotelirji dobili zeleno luč za silvestrovanje tako rekoč v zadnjem trenutku, število gostov je bilo omejeno, ti pa so potrebovali PCT-potrdila.