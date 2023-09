Rusko sodišče takoj odločilo o pritožbi Putinovega nasprotnika

Sodišče je danes začelo obravnavo pritožbe Navalnega in že odločilo, da potrjujejo odločitev iz začetka avgusta, ko so mu izrekli 19 let zapora. Navalni je bil tako s pritožbo neuspešen, poroča STA.

47-letni Navalni, ki so mu odvzeli prostost pred dvema letoma, v kazenski koloniji vzhodno od Moskve že prestaja devetletno zaporno kazen zaradi poneverbe, kar pa njegovi podporniki vidijo kot kazen za njegovo politično delo. Foto: Reuters

Še naprej odločni pozivi za upor Kremlju

Rusko sodišče pa je 4. avgusta Navalnega obsodilo na še 19 let zapora zaradi spodbujanja ekstremizma. Kritik Kremlja je sicer pričakoval dolgo kazen, v odzivu na odločitev sodišča pa je Ruse pozval, naj se še naprej upirajo Kremlju.

"Želijo prestrašiti vas, ne mene, in vam odvzeti voljo do upora," jim je sporočil v izjavi avgusta, objavljeni na družbenem omrežju Facebook. Dodal je, da jih želijo prisiliti, da bi Rusijo brez boja predali tolpi izdajalcev in tatov, ki so se polastili oblasti, ter jih pozval, naj ne izgubijo volje do upora.