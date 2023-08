Kako strogo bo Putin kaznoval svojega velikega nasprotnika?

"To bo dolga kazen. Zato ji pravijo 'stalinistična' kazen," je dejal Navalni v izjavi pred v petek pričakovano sodbo. Izrazil je pričakovanje, da bo obsojen na približno 18 let zapora.

"Formula za izračun je preprosta: kolikor je zahteval tožilec, minus od deset do 15 odstotkov. Zahtevali so 20 let, dali bodo 18 ali nekaj podobnega," je dejal v sporočilu, ki so ga danes objavili njegovi bližnji.

Ruski tožilci so za Navalnega v okviru sojenja zaradi obtožb o ekstremizmu zahtevali 20 let zapora. 47-letni Navalni, ki so mu odvzeli prostost pred dvema letoma, v kazenski koloniji vzhodno od Moskve že prestaja devetletno zaporno kazen zaradi poneverbe, kar pa njegovi podporniki vidijo kot kazen za njegovo politično delo.

Ruske oblasti so leta 2021 organizacijo Navalnega za boj proti korupciji razglasile za ekstremistično in jo zaprle, zaradi česar so njeni zaposleni, prostovoljci in podporniki izpostavljeni večjemu tveganju pregona. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Kot je še dejal Navalni, sicer glasen kritik Kremlja, je glavni namen dolge zaporne kazni "ustrahovati tebe, ne mene".

Navalni ima ogromno sledilcev na družbenih omrežjih, kjer objavlja videoposnetke, ki razkrivajo domnevno korupcijo med rusko elito.

Ruse je danes znova pozval, naj se uprejo represiji. "Ni sramota izbrati najvarnejši način upora. Sramota je ne storiti ničesar," je dejal po poročanju AFP.