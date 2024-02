Ukrajinske sile so se umaknile iz mesta Avdijivka na vzhodu Ukrajine, ki ga že mesece oblegajo ruske sile. Kot je sporočil vrhovni poveljnik vojske Oleksandr Sirski, se je za to odločil, da bi preprečil obkolitev in obvaroval življenja svojih vojakov. Njegov namestnik je poročal tudi o veliki prednosti ruske vojske v topniški oborožitvi. Padec Avdijivke predstavlja tudi največjo spremembo na več kot 1.000 kilometrov dolgi fronti, odkar so ruske sile maja zavzele Bahmut.

8.17 Ukrajinske sile so se umaknile iz Avdijivke

"Odločil sem se umakniti svoje enote iz mesta in premakniti obrambo na bolj ugodne linije," je nedavno imenovani Sirski sporočil v zapisu na Facebooku, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije.

"Naši vojaki so svojo vojaško dolžnost opravljali z dostojanstvom, naredili so vse mogoče, da bi uničili ruske vojaške enote, zadali pomembne izgube sovražniku z vidika osebja in opreme," je sporočil in dodal, da ukrajinske enote poskušajo stabilizirati situacijo in ohraniti svoje položaje.

Bitko za Avdiivko številni primerjajo z bitko za Bahmut, v kateri je umrlo na tisoče vojakov. Padec Avdijivke predstavlja tudi največjo spremembo na več kot 1000 kilometrov dolgi fronti, odkar so ruske sile maja zavzele Bahmut, piše britanski BBC. Foto: Guliverimage

Kmalu zatem je v ločeni izjavi eden od njegovih namestnikov, general Oleksandr Tarnavski javil, da so se vojaki izognili obkolitvi in že umaknili na vnaprej pripravljene položaje. "V razmerah, v katerih sovražnik napreduje prek trupel lastnih vojakov, s prednostjo ena proti deset v topništvu, ob nenehnem obstreljevanju, je to edina pravilna odločitev," je zapisal na Telegramu.

V ZDA so že pred dnevi opozorili, da bi lahko Avdijivka kmalu padla v ruske roke. Tiskovni predstavnik sveta za nacionalno varnost John Kirby je to pripisal pomanjkanju topniškega streliva in povezal z nepripravljenostjo nekaterih v kongresu, da bi potrdili nov paket ameriške pomoči Ukrajini.

7.36 V ospredju drugega dneva Münchenske varnostne konference konflikta v Ukrajini in Gazi

V ospredju drugega dneva Münchenske varnostne konference (MSC) bosta danes konflikta v Ukrajini in Gazi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo želel predvsem prebuditi svoje zaveznike iz navidezne utrujenosti po skoraj dveh letih vojne, medtem ko bodo popoldne pozornost posvetili iskanju rešitev za mir na Bližnjem vzhodu.

Drugi dan jubilejne 60. Münchenske varnostne konference bodo zaznamovali konflikti. Zelenski je pred dvema letoma na MSC pozival svetovne politike in javnost k podpori v bojazni pred rusko invazijo, ki se je uresničila le nekaj dni kasneje. Po dveh letih spopadov pa se ukrajinski predsednik sooča z izzivom utrjenosti med svojimi zavezniki, to bo sicer tudi ena od tem današnjih okroglih miz.

Konference v bavarski prestolnici se udeležuje tudi slovenski premier Robert Golob, ki je imel v petek več dvostranskih srečanj, danes pa bo sodeloval na panelu o reformi Varnostnega sveta ZN. Slovenija je namreč januarja začela dvoletni mandat kot nestalna članica VS ZN. Na fotografiji Robert Golob in podpredsednica ZDA Kamala Harris Foto: Anže Malovrh / STA

Zelenski se v iskanju podpore sedaj zanaša tudi na dvostranske varnostne dogovore, ravno v petek jih je sklenil z Nemčijo in Francijo, pred tem pa že z Veliko Britanijo. Sledili naj bi podobni dogovori z drugimi državami skupine G7.

Ukrajina je bila dolgo časa prva skrb svetovnih voditeljev, pozornost pa sedaj zahteva tudi že več kot štiri mesece trajajoča vojna v Gazi. Popoldne bodo v Münchnu gostili več okroglih miz na temo Bližnjega vzhoda, zbrane pa bo nagovoril tudi izraelski predsednik Jicak Hercog.