Končno razkrito, kje je truplo Navalnega

Največji ruski kritik Putina Aleksej Navalni je v petek umrl v arktičnem zaporu, kamor ga je namestil ruski voditelj. Iz zapora so na kratko sporočili, da je Navalnemu med sprehodom postalo slabo in da ga kljub takojšnjemu oživljanju ni bilo mogoče rešiti.

Njegovi mami Ljudmili, ki je v soboto z odvetnikom prispela pred zapor, so dejali, da je njen sin umrl zaradi "sindroma nenadne smrti", kje je truplo, pa ji takrat niso razkrili.

Danes so, kot poroča Nova Gazeta, sporočili, da so truplo Navalnega najprej prenesli v mesto Labitnanga, kasneje pa v Salehard. Tak postopek sicer ni običajen. Trupla ljudi, ki umrejo v zaporu, običajno takoj prepeljejo v mrtvašnico, toda tokrat ni bilo tako, je za Novo Gazeto povedal bolničar iz Saleharda.

"Tukaj se dogaja nekaj čudnega"

"Odpeljali so ga v mrtvašnico, pred vrata pa postavili dva policista. Lahko bi postavili napis 'tukaj se dogaja nekaj čudnega'. Seveda so vsi želeli izvedeti, kaj se je zgodilo in ali nam skušajo prikriti kaj resnega," je dejal bolničar in povedal tudi, da je bilo njihovim patologom prepovedano opraviti obdukcijo, saj da čakajo na strokovnjake iz Moskve, drugi pa pravijo, da so zdravniki v bolnišnici zavrnili obdukcijo.

Na koncu je povedal še, da so na truplu odkrili modrice, a da meni, da te niso nastale od udarcev. "Poškodbe so najverjetneje nastale kot posledica krčev. Če ima oseba hude krče, se pojavijo modrice. Imel je tudi podplutbe na prsih, kakršne nastanejo pri oživljanju. Zato mislim, da so ga poskušali oživiti in je umrl zaradi zastoja srca. Nihče pa ne govori o tem, kaj je povzročilo srčni zastoj," je dodal.