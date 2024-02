"Mučili ste ga živega, zdaj ga mučite še mrtvega. Popolnoma razumem, da tega ni organiziral kakšen preiskovalec v Salehardu. Vse to vodi Vladimir Putin. Putin je tisti, ki govori 'pritisnite na mater, zlomite jo, povejte ji, da telo njenega sina gnije'," je dejala Julija Navalna.

Ljudmila Navalna, mati Alekseja Navalnega, je namreč medtem v četrtek sporočila, da so ji oblasti dovolile videti sinove posmrtne ostanke, a ji ga niso izročile. Ob tem jih je obtožila, da jo skušajo prisiliti, naj sina pokoplje na skrivaj.

"Vedno smo vedeli, da je Putinova vera lažna"

V luči tega je Julija poudarila, da se Putin, ki se rad prikazuje kot pobožni kristjan, norčuje iz posmrtnih ostankov njenega moža. "Vedno smo vedeli, da je Putinova vera lažna, zdaj pa to lahko vidimo kot še nikoli prej," je nadaljevala in ruskega predsednika obtožila satanizma.

Kritična je bila tudi do ruske invazije na Ukrajino, ki danes obeležuje drugo obletnico. "Za vse to boš odgovarjal. Za smrt Navalnega in za vojno, ki si jo sprožil pred dvema letoma, pri čemer si se prav tako skrival za krščanskimi vrednotami," je še obtožila Putina in dodala, da Moskva "ponoči pobija speče ljudi z raketami, ki jih je blagoslovila cerkev".

Navalni je umrl prejšnji teden med prestajanjem 19-letne kazni v zaporu na skrajnem severu Rusije. Vzrok njegove smrti uradno še ni znan. Številne zahodne države odgovornost za njegovo smrt pripisujejo Putinu.

